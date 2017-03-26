Николай Дедок в больнице c черепно-мозговой травмой 2 26.03.2017, 12:32

Николай Дедок

фото Студенческого представительства ЕГУ

Бывший политзаключенный был задержан во время акции 25 марта и доставлен с черепно-мозговой травмой в больницу скорой помощи.

Как сообщил «Радыё Свабода» отец активиста Александр Дедок, о состоянии сына ему пока ничего неизвестно. Он собирается ехать в больницу скорой помощи.

«Николай был задержан во время акции 25 марта в Минске и доставлен в Партизанский РУВД. Потом его отвезли в тюрьму на Окрестина. Оттуда он куда-то пропал. Мне сказали, что его забрали из тюрьмы, но не сказали куда. После позвонили из больницы и сказали, что он в хирургическом отделении. У сына черепно-мозговая травма, его сопровождают сотрудники милиции», - сказал Александр Дедок.