Владимир Некляев: Жизнь Статкевича под угрозой! 25 26.03.2017, 15:06

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Владимир Некляев

Поэт Владимир Некляев требует от власти немедленно сообщить, где находится лидер БНК.

Член Рады Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев, который сейчас находится в больнице, связался с Charter97.org и сделал заявление о судьбе пропавшего политика Николая Статкевича.

«Свободу Николаю Статкевичу! Волю всем задержанным в День Воли!

Более трех суток никто не знает, где находится Николай Статкевич. Что с ним? Вообще жив ли? Практика, которую использует в отношении него власть - это государственный бандитизм. Такими приемами пользуется диктаторский, преступный режим.

Уверен, что в отношении Статкевича фабрикуется уголовное дело. Заявляю это исходя из того, что происходило прошлой ночью со мной. Среди моих бумаг нашли документ на польском языке и попытались представить его как нечто, что может нанести вред национальной безопасности Беларуси.

Я требую немедленного освобождения Статкевича. Требую немедленного сообщить его семье о том, где он находится. Требую от властей (зная, как трудно пришлось моей жене, моим детям в 2010 году) сообщить: жив человек или его убили.

Семьям даже тех нелюдей, которые так поступают сегодня со Статкевичем, я не желаю такого испытать.

Свободу Статкевичу! Свободу политзаключенным!»