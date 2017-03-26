закрыть
26 марта 2017, воскресенье, 17:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Валерий Исаев: Спортсмены должны высказать свою позицию по тому, что произошло в стране вчера!

3
  • 26.03.2017, 15:25
  • 5,166
Валерий Исаев
Фото svaboda.org

Проигрыш сборной Беларуси по футболу шведам 0:4 далеко не случаен.

Футбольный агент Валерий Исаев эмоционально высказался по поводу комментариев игроков белорусской сборной, которым было стыдно за матч со шведами (0:4).

Об этом Валерий Исаев написал в «Фейсбуке»:

«А мне стыдно за другое. Ни один из этих жирных котов (по белорусским меркам) не высказал свою позицию по тому что происходило в стране вчера. Ведь они в отличие от большинства людей свободны в своих мыслях и поступках. Так за кого они играли тогда и перед кем им стыдно? Позиция может быть разная , но она у взрослого человека должна быть! Так и сыграли.

Криушенко не принес эмоций в сборную, так бывает при новом тренере. Нужен революционер, как Дулуб в «Крумкачах»! Сегодня футболисты живут как под стеклянным колпаком, они не понимают, почему им не платят зарплаты, лают директоров клубов, общие фразы о развитии или недоразвитии белорусского футбола, высказывают мысли о мифических инвесторах в футбол, не понимая или отказываются понимать причины, по которым эти инвесторы не идут в Беларусь. Парни, инвесторы не идут не в футбол а в Беларусь! Большинство ваших сверстников работает за 150$ в месяц! И в отличие от вас они работают!

И еще раз, пример «Крумкачоў» показал, уровень футболистов одинаковый у нас. Все зависит от тренера, его уровня , мотивации и мотивации игроков! Если Криушенко не готов к кардинальным изменениям в сборной, нужно ему уходить. Ничего не изменится в таком раскладе. Тем более скажу вам с резервом нет катастрофы, вчера здорово играли с литовцами. Результат ведь не довлеет сейчас. Можно реально экспериментировать на будущее, но кардинально!».


Мнение

Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак
Идет белорусская весна
Идет белорусская весна Томаш Мацейчук
Ни копейки обезумевшему диктатору!
Ни копейки обезумевшему диктатору! Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Белла Шаевич


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»