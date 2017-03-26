Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить! 17 26.03.2017, 17:24

20,898

Геннадий Федынич

Власть — это народ, и мы добьемся свободной и независимой Беларуси.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал Charter97.org вчерашние события в Минске, а также выразил обеспокоенность исчезновением одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича.

- Геннадий, что с вами произошло вчера?

- Я был вчера в Минске с начала и до конца. Во время зачистки успели уйти.

- Как вы можете прокомментировать действия властей?

- У меня нет слов, чтобы прокомментировать все это беззаконие. Мое впечатление - власти по барабану на помощь МВФ, контакты с Евросоюзом… Самое главное - удержаться у власти. Вот что интересует их. Только свое «я». Нельзя на мирные демонстрации, в которых участвовала масса молодежи, пенсионеров, выпускать этих озверевших омоновцев. Они же людей не видят! Как будто не белорусы, а враги кругом! Как будто они желают чего-то плохого Беларуси. Совсем непонятна еще истерия в государственных СМИ, начиная с радио и БТ.

Ребята, вы что?! Весь народ уже выходит и будет выходить! Они решили таким брутальным способом пугать людей, чтобы показать, кто сегодня власть. Да власть - народ! Мы придем к независимой и свободной Беларуси!

Зачем так издеваться над людьми?! Это же не пройдет даром никому: ни ОМОНу, ни тем, кто ими руководил, ни чиновникам. Они же как озверевшие против своего народа действовали!

Сейчас народ другой. Неужели вы этого не понимаете? Это какой страх надо иметь перед собственным народом, чтобы пойти на такие неординарные меры. Это не укладывается в голове. И никто не верит, что они чего-то хотят сделать для Беларуси. Они ничего не хотят. Они хотят только пригреть свои задницы.

- Как вы прокомментируете информацию о похищении Николая Статкевича? Есть опасения за его жизнь.

- Если это сделала милиция, то они должны были об этом сказать. Я думаю, что за этим стоит КГБ. Если они так брутально всех похватали и думали, что ничего не состоится в Минске… Ну, ребят, не та ситуация. Как они этого не догоняют?

За Николая очень переживаем. В понедельник будем поднимать людей и все органы. Ну, как это? Человек пропал.

- Что сейчас нужно делать в связи с массовыми арестами и тем, что власть творит?

- Со своей стороны мы подключим международные профсоюзы. Нужно вводить всевозможные санкции, потому что эти санкции будут не против народа, а против режима. Это народ должен понимать. Выходить надо на США, ЕС, на всех, кто сегодня завязан с Беларусью, потому что такого беспредела прощать нельзя! Это уже никто «не проглотит».

А нам, белорусам, действовать нужно еще более организованно, масштабно. Будем действовать известными во всем мире профсоюзными методами.