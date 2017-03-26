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Белорусские студенты: Мы будем бороться!

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  • 26.03.2017, 19:07

Студенты призвали белорусов быть солидарными.

В сообществе «Студенты Беларуси» в соцсетях появилось обращение:

«Знаете, что сегодня произошло по всей Беларуси? Рождение народа! Рождение гражданского общества!

Несмотря на тысячный хапун #25sakavika, сегодня люди вышли на главные площади своих городов! Скажете, что нас было слишком мало? Нет. Нас было ровно столько, сколько нужно, чтобы показать милиции и чиновникам, что СТРАХА БОЛЬШЕ НЕТ. Нас уже не запугать автоматами, водометами, щитами и дубинками.

Сейчас задержанным Гражданам нужна наша помощь и солидарность! То, что мы не боимся - мы продемонстрировали. Давайте продемонстрируем и то, что мы можем быть хорошо скоординированными и солидарными!»


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