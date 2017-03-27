Николай Статкевич вышел на свободу из СИЗО КГБ (Видео) 147 27.03.2017, 9:35

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Николай Статкевич

(обновлено) Политик призывает белорусов продолжить борьбу.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич с пятницы, 24 марта, сидел в одиночной камере СИЗО КГБ в полной изоляции.

Об этом он сообщил на пресс-конференции сразу после освобождения, передает корреспондент Charter97.org.

Политика схватили в квартире на улице Лобанка в Минске, где он скрывался, чтобы не быть арестованным перед акцией в День Воли. В тюрьме КГБ Статкевич был в статусе подозреваемого по статье 293 УК (организация массовых беспорядков).

Лидер БНК сообщил, что по этой статье он уже просидел 5 лет в тюрьме и отказался давать какие-либо показания.

Пока Статкевич был в СИЗО спецслужбами были взломаны его аккаунты в соцсетях и рассылались фальшивые заявления с призывом не ходить на акцию в День Воли.

Оппозиционный лидер осудил действия властей в День Воли. По его словам, Беларусь сегодня находится «в режиме оккупации».

Статкевич сравнил Лукашенко с Гитлером и говорит, что нужно продолжать бороться.

Сегодня утром в КГБ Статкевичу заявили, что его везут на следственные мероприятия, посадили в машину и вывезли за город в район городского поселка Сокол у аэропорта «Минск-2».

При освобождении у политика забрали постановления об аресте и подозрении. По его словам, сейчас власти будут отрицать факт его ареста, хотя с пятницы его держали в камере СИЗО КГБ №16.

Политик сообщил, что запомнил имена всех сотрудников КГБ, которые подписывали документы по его делу. Факт отрицания спецслужбами его ареста он связывает с тем, что властям «очень хочется получить кредит от Запада».

Примечательно, что Лукашенко заявил о наличии уголовного дела против так называемых «террористов» 19 марта. Но уголовное дело, по которому Статкевича обвиняли в КГБ, согласно документам, было возбуждено только 20 марта.

Статкевич призывает бороться за свободу сотен политзаключенных, арестованных накануне и в День Воли.

«Запугать общество не получится. Власть одной рукой душит протест, а другой — создает протест. Люди будут выходить на улицы», - сказал политик.

По его словам, надо менять тактику протеста: раз режим не дал людям собраться в День Воли, надо выходить на улицы в официальные праздники, например, 1 мая и 9 мая.

Сейчас главное не дать себя запугать, уверен Статкевич. По его словам, режим не в состоянии себя содержать из-за недостатка денег.