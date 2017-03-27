закрыть
27 марта 2017, понедельник, 11:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Истории, которые надолго останутся в памяти белорусов

23
  • 27.03.2017, 9:52
  • 12,260
ФОТО: EURORADIO.FM

Милиция и ОМОН против пожилых людей.

ОМОН во время акций протеста 25 и 26 марта грубо задерживал людей, несмотря на состояние их здоровья и возраст.

«Салiдарнасць» приводит истории, которые надолго останутся в памяти белорусов.

Втроем на дедушку с палочкой

Кадр с изображением трех сотрудников милиции в полной экипировке, задерживающих беззащитного пожилого мужчину в центре Минска, вирусно распространяли в соцсетях. В руки омоновцев 80-летний Ян Гриб попал, когда заметил, как милиция избивает двоих парней. Не выдержал, подошел к ним и сказал все, что думает. После этого решили задержать и его.

Фото: Радыё Свабода

Позже Яну Грибу удалось сбежать из автозака.

Бесстрашная Нина Багинская

Общественная активистка, которой в декабре исполнилось 70-лет, сначала поразила общественность тем, что накануне Дня Воли вышла с одиночным пикетом к зданию КГБ. Через несколько минут к ней подошли сотрудники ОМОНа, предложив «подвезти», посадили в микроавтобус и увезли в отделение милиции.

25 марта Нина Багинская пришла на митинг, посвященный Дню Воли – там «люди в черном» встретили ее уже менее приветливо.

Фото: TUT.BY

Любовь Санкевич и «молодчики»

65-летней бобруйчанке, специально приехавшей из районного центра, чтобы поучаствовать в Дне Воли, в субботу удалось избежать задержания. Однако неприятный сюрприз ожидал ее в Бобруйске – выйдя из дома на следующий день, женщина была задержана несколькими «молодчиками» и доставлена в местное отделение милиции.

Позже Любови Санкевич стало плохо, и ее увезла «скорая». Тем не менее, она умудрилась позвонить по телефону правозащитниками и сообщить о том, что в отношении нее был нарушен закон.

Это лишь несколько сюжетов, которые, как говорится, на слуху. Тем не менее, на кадрах со Дня Воли нетрудно найти и других смелых людей пожилого возраста, которых совершенно бесцеремонно паковала белорусская милиция.


Мнение

Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua
Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак
Идет белорусская весна
Идет белорусская весна Томаш Мацейчук
Ни копейки обезумевшему диктатору!
Ни копейки обезумевшему диктатору! Наталья Радина


Интервью

Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается