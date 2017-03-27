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Николай Статкевич: Мы продолжим протесты 1 и 9 мая

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  • 27.03.2017, 12:32
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Николай Статкевич

Белорусы будут действовать креативно и неожиданно для властей.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал продолжить протесты в Минске 1 и 9 мая.

«Мы будем искать другие формы протеста, чтобы действия властей против людей выходили им боком. Мы будем выходить на официальные праздники, на 1 мая, 9 мая. Это наши праздники, почему мы не можем собраться и возложить цветы к памятнику?

1 мая соберемся на маевку, например, на Октябрьской площади. А 9 мая пройдем вместе с ветеранами, возложим цветы, с надеждой, что Беларусь снова будет освобождена», — заявил Николай Статкевич «Радыё Свабода» после освобождения из СИЗО КГБ на пресс-конференции у себя дома.


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