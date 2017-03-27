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Каддафи решился на переговоры с оппозицией за несколько минут до смерти

  • Константин Боровой, «Гордон»
  • 27.03.2017, 17:38
Константин Боровой

В минувшие выходные в России и Беларуси прошли беспрецедентные акции протеста, закончившиеся массовыми задержаниями участников.

Эти события вполне можно назвать российско-белорусской весной. Слишком много аналогий с "арабской весной", с египетскими событиями 2011 года. Там тоже была неадекватная реакция власти. И, кстати, использование вооруженных сил против мирных демонстрантов стало одним из основных пунктов обвинения Мубарака на суде.

Причины протестов в России и Беларуси совпадают. Это авторитарная власть, которая не справляется с управлением государством. Это коррупция. Это тяжелое экономическое положение стран. Катастрофическое падение жизненного уровня. На фоне всего этого людей сильно раздражают пропагандистские кампании. Так было и в последние годы советской власти, когда пропаганда в СССР перестала быть убедительной и превратилась в раздражающий фактор для народа.

Власти России и Беларуси не способны принимать адекватные решения. Мы наблюдаем большую косность властей, их неумение просто оценить сложившуюся ситуацию. Им кажется, что у них все под контролем. Фотографии лыжного отдыха российского премьер-министра во время массовых арестов в Москве – самая раздражающая форма ответа на то, что происходит.

У меня нет никаких сомнений, что со стороны Запада последует реакция на произошедшие события. В России и Беларуси начинается очень серьезный переходной процесс. И реакция Запада тут очень важна. Она важна как для тех, кого арестовали, кого подвергают репрессиям. В России произошел качественный переход от протестов мирных, от протестов сбалансированных, к протестам молодежным. А это неуправляемая стихия. Ожидаю, что это будет развиваться.

Процессы в гражданском обществе всегда необратимы. В тот момент, когда большая часть общества понимает, что власть морочит голову, никакая пропаганда, никакое давление изменить этого не смогут. Очень символичен ролик, появившийся в социальных сетях: обсуждение пятой колонны в консерватории. Все всегда начинается с консерватории. Студенты просто издевались над преподавателем, который пытался им объяснить, что Ксения Ларина и Константин Боровой предатели. Над этим просто смеялись, даже не спорили. А смех – это совершенно новое качество. Пропаганда стала вызывать только раздражение и сарказм.

Опыт последних весенних событий в Восточной Украине, в арабских странах показывает, что закостеневшая власть не умеет на них реагировать. Я думаю, власть в России и Беларуси будет продолжать настаивать, что все стабильно и под контролем. Но давайте вспомним, как бедный Муаммар Каддафи решился на переговоры с оппозицией за несколько минут до смерти. Он выкрикивал вещи, что готов на переговоры, когда эти переговоры уже никого не интересовали. Я думаю у российских и белорусских властей уже просто нет инструментов для реакции. И надеяться на это – беспочвенный оптимизм.

Константин Боровой, «Гордон»


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