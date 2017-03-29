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Более 90% молодых белорусов получают основную информацию из интернета

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  • 29.03.2017, 20:16

При этом телевидение в стране теряет популярность.

Такие данные сегодня озвучил во время презентации книги "Поведенческая стратегия потребителей культурной продукции: ценность, интересы, типология" директор Института социологии НАН Беларуси Игорь Котляров, передает БелТА.

"Согласно социологическому исследованию, 51% людей в возрасте до 30 лет каждый день смотрят телевизор, в то время как интернетом в этой категории населения пользуются 91,2% белорусов. Телевидение теряет популярность, интернет, наоборот, практически достиг своего пика", - подчеркнул Игорь Котляров. Он отметил, что это учитывают в своей работе и учреждения культуры.

"Многие учреждения культуры, музеи активно и успешно внедряют в свою деятельность современные технологии, например, проводят виртуальные экскурсии для тех, кто по некоторым причинам не может посетить музей лично", - отметил Игорь Котляров.

Заведующая отделом социологии и культуры Института социологии НАН Ольга Лихачева также сообщила, что во время социологического исследования, данные которого представлены в книге, выяснилось, что 88% белорусов предпочитают проводить свое свободное время за прослушиванием музыки, 14% жителей республики в качестве любимого направления выбрали белорусскую народную музыку.

"Больше половины населения страны регулярно посещают концертные залы. Причем самые активные любители концертов проживают в Гродненской и Гомельской областях", - отметила она.


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