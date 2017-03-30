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Стало известно самое дешевое направление для отдыха в Европе

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  • 30.03.2017, 10:51
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Фото: De Agostini/Getty Images

В ходе исследования эксперты подсчитали расходы на двоих туристов в различных европейских городах.

Эксперты определили самое дешевое направление для туризма в Европе. Рейтинг возглавил живописный город Пафос, расположенный на юго-западной стороне Кипра, передает korrespondent.net.

Составлением рейтинга занимались специалисты британской компании Post Office, которые в ходе исследования подсчитали расходы на двоих туристов в различных европейских городах.

В частности, среди критериев была ночевка в гостинице на две ночи, проезд от аэропорта до центра города, кроме того развлечения и расходы на еду. По подсчетам специалистов, в среднем в Пафосе на это потребуется порядка 160 евро.

Второе место в рейтинге занял Вильнюс (Литва, 162 евро), а замкнула тройку лидеров Рига (Латвия, 173 евро).

Далее в списке идут Варшава, Будапешт, Краков, Лиссабон и Прага. А замыкают первую десятку Афины и Пальма-де-Майорка (Испания).

В то же время самым дорогим городом эксперты назвали Рейкъявик, столицу Исландии. На два дня там потребуется путешественникам около 637 евро.


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