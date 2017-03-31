Мы сдюжим 32 Ирина Халип

31.03.2017, 7:32

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Фото: EPA

Лукашенко готов стать и буферной зоной, и филейной частью.

Лукашенко давно уже прячется в шкафу от страха. Но есть еще и одна причина милицейской разлюли-малины в дни протестов. Помните, как в январе он говорил о сокращении чиновничества на треть? Так вот, это ведь не только его личной администрации, но и всех государственных структур касалось. Иначе несправедливо вышло бы – администрация сокращается, а какой-нибудь занюханный минкульт весь день пьет чай прежним составом. А о сокращении милиции потом и ее министр говорил – дескать, поддерживает вождя в нелегком деле оптимизации и готов все лишнее отсекать.

На словах-то, ясное дело, все будут поддерживать. А в действительности всякой конторе хотелось бы сохранить, а лучше – увеличить численность. Создание новых рабочих мест, а значит - новых спецпайков и спецталонов, служебных автомобилей и гаражей, автозаков и тюрем, обслуживающего персонала и налоговых инспекторов, потому что содержать всю эту ораву будем мы. Но как убедить правителя, что нужно не сокращать, а увеличивать? Ясное дело, продемонстрировать свою крайнюю важность для государства.

И демонстрировала ее милиция в меру своих весьма скромных способностей. Показывала, что вполне может справиться с хрупкими девушками вроде Яны Русакевич: в ней росту – метр с кепкой, ну как не ударить такую по голове?.. Со студентами и школьниками. С пенсионерами и инвалидами. С восьмидесятилетними стариками, что без трости не передвигаются. Тот восьмидесятилетний с тростью, правда, потом сбежал из автозака. Так что успехи уж очень скромные. Зато над всем этим убожеством гордо реет министр в форме НКВД и даже публично рассказывает, что у них с женой так принято – игры с переодеваниями. (Ну, это, положим, их личное дело, хотя мне кажется, что переодеваться в сантехника и медсестру как-то сподручнее, особенно на людях.)

Словом, белорусская милиция в отсутствие качества берет количеством. Количеством избитых, задержанных, омоновцев на улицах, водометов и щитов, протоколов и автозаков. Ее соратники по госслужбе не отстают с количеством судов, штрафов, арестов, отчислений из университетов, угроз и запугиваний. И на все это спокойно взирают европейские равнодушные под лозунгом “realpolitik – наше все”.

Сначала 16 марта миссия МВФ встречается с Лукашенко, который скромно просит у фонда три с половиной миллиарда долларов. По всей Беларуси идут суды над задержанными на митингах накануне. Уже сидят Павел Северинец, Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский. Общее число арестованных с начала марта за участие в акциях протеста переваливает за две сотни. А МВФ в это время обсуждает с Лукашенко экономические вопросы и обещает вынести помощь режиму на широкое обсуждение в апреле в Вашингтоне, где пройдет сессия советов управляющих МВФ и Всемирного банка.

Всемирный банк тоже отметился своим вниманием к нашей ситуации: 28 марта, после разгона Дня воли, переполненных тюрем, похищения Статкевича, нового уголовного дела о массовых беспорядках, молодофронтовцев на Володарке и «Белого легиона» в СИЗО КГБ – старший вице-президент Всемирного банка Кайл Питерс встречается с Лукашенко, обсуждает с ним очередной пакет проектов на миллиард долларов и говорит, как хорошо в Беларуси реализуются совместные программы.

Ну ладно, раньше они хором пели песни о позитивных сигналах: дескать, политзаключенных освободили, активистов больше не сажают, вместо административных арестов присуждают штрафы, а без свободных выборов белорусы как-нибудь обойдутся. В принципе «позитивные сигналы» - те же чарка и шкварка, только в европейской упаковке. Но и теперь, когда от тех сигналов не осталось и огрызка, Лукашенко продолжает требовать финансовой поддержки у Запада на содержание дармоедов в форме и без, а Запад уже и не требует прекратить репрессии. О возвращении санкций там теперь и шепотом не говорят.

А в некоторых западных газетах уже откровенно пишут о новой геополитической концепции и о том, какое место в современной картине мира занимает Беларусь. Смысл прост: «Нужно закрывать глаза на репрессии, поддерживать Лукашенко и создавать с его помощью в Беларуси буферную зону. Ведь если Россия пойдет на Запад, пусть лучше убивают белорусов, чем поляков или литовцев, потому что белорусов не так жалко».

А что до Лукашенко, то ему все равно. Главное – чтобы денег дали на новые автозаки и тюрьмы. И если дадут – он готов стать и буферной зоной, и филейной частью. Эти, с автозаками и дубинками – еще и не на такое готовы, если за деньги. А вот мы, белорусы, - никак.

Так что услышьте нас – эй, на шхуне! Ну да, вы, на Западе! Нам от вас ничего не нужно: сами справимся. Если вам вообще интересно, что тут у нас происходит, тогда, не сомневаюсь, вы и сами в этом уже убедились. Вы только нам не мешайте, пожалуйста. Не помогайте Лукашенко деньгами, не финансируйте этих безмозглых дубинконосителей, не вкладывайте деньги в наши репрессии, не покупайте за свой счет новые автозаки. А что до нас, все еще живых, – можете вообще о нас забыть. Мы сдюжим.

Ирина Халип, специально для Charter97.org