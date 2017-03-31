Беларусь стала крупнейшей перевалочной базой для санкционных продуктов 3 31.03.2017, 14:40

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Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что Беларусь с 2014 года стала крупнейшей перевалочной базой для санкционной продукции, пишет gazeta.ru.

«Беларусь воспользовалась преимуществами зоны свободной торговли на территории Евразийского союза и в короткий срок стала крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции на территорию России, заняв более 15% импортного рынка России, тогда как в 2012 году доля такой продукции из Беларуси не превышала 1%», — сказал Ткачев.

Ранее Лукашенко сообщил, что страна не переклеивает наклейки на санкционные продукты.

Он также подчеркнул, что Россия не советовалась с Беларусью при введении эмбарго.