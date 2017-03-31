Эксперты рассказали о семи простых способов улучшить память 31.03.2017, 16:58

Улучшить память можно с помощью нескольких полезных техник.

Из-за постоянной спешки, работы в режиме многозадачности и частых стрессов, которые в наше время случаются практически с каждым, многие из нас страдают от рассеянности и забывчивости.

Чтобы иметь острый ум и отличную память, нужно тренировать мозг и следить за образом своей жизни. Эксперты портала The Sun (перевод – nv.ua) дают семь полезных советов о том, как укрепить память и научиться мыслить быстрее.

1. Сжимайте кулак. Исследования показывают, что, если во время запоминания телефонного номера или списка покупок, сжимать и разжимать правую руку в кулак, информация запомнится лучше. Оказывается, это простое движение положительно влияет на активность нейронов в лобной доле мозга и способствует более быстрой обработке информации.

2. Повторяйте информацию перед сном. Специалист по памяти и преподаватель психологии в Борнмутском университете Эндрю Джонсон утверждает, что для лучшего усвоения любой информации ее следует перечитывать или пересматривать перед сном. Первые минуты перед засыпанием эти новые воспоминания будут крутиться в вашем сознании, и вы будете лучше помнить их на следующий день.

3. Пользуйтесь алфавитом. Автор книги Ускорители памяти Джоанна Иддон предлагает простой и эффективный способ отыскать в своей памяти то, что вы никак не можете вспомнить. Если вы забыли, например, имя актера из какого-нибудь фильма, перечисляйте в уме все буквы алфавита и анализируйте, не на эту ли букву начинается имя забытого актера. Эта техника действительно работает.

4. Перестаньте употреблять алкоголь. Алкоголь может помочь вам заснуть, но во второй половине ночи сон ухудшается, превращаясь в легкий полудрем, при котором человек не отдыхает. Недостаточный отдых во время сна снижает концентрацию внимания и ухудшает память.

5. Проговаривайте мысли вслух. Научно доказано, что, когда мы проговариваем ту информацию, которую хотим запомнить, вслух, она действительно запоминается лучше. Просто и эффективно.

6. Рисуйте в уме. Одним из приемов, облегчающих запоминание нужной информации, является мнемоника – замена объектов и фактов на ассоциативные образы. Например, если вы хотите запомнить имя Джона Бриджа, представьте на его лице мост (bridge-мост) или карточную игру бридж.

7. Питайтесь, как грек. Американские ученые пришли к выводу, что средиземноморская диета может помочь сохранить память и уменьшить риск слабоумия. В исследовании, опубликованном в журнале Neurology, эксперты рассматривали питание 17,5 тысяч людей со средним возрастом 64 года. Как оказалось, люди, которые придерживались средиземноморской диеты, были на 19% менее склонны к развитию проблем с памятью.

Средиземноморская диета – это тип питания, для которого характерно редкое употребление красного мяса и молочных продуктов и регулярное употребление морепродуктов, жирной рыбы, орехов, свежих овощей, зелени и фруктов.