В психиатрическую больницу давно надо отправить Лукашенко 44 4.03.2017, 16:42

Брестская активистка Наталья Попкова объявила голодовку против незаконного задержания.

Активную участницу Маршей рассерженных белорусов в Бресте Наталью Попкову накануне акции 5 марта задержали двое сотрудников милиции и отвезли ее в психоневрологический диспансер.

В знак протеста против милицейского произвола Наталья объявила голодовку.

«Наталья Попкова известна как честный и смелый человек. Мы будем бороться за ее освобождение. А в психиатрическую больницу давно нужно отправить Лукашенко», - прокомментировал Charter97.org один из брестских активистов.