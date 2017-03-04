закрыть
4 марта 2017, суббота, 18:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В психиатрическую больницу давно надо отправить Лукашенко

44
  • 4.03.2017, 16:42

Брестская активистка Наталья Попкова объявила голодовку против незаконного задержания.

Активную участницу Маршей рассерженных белорусов в Бресте Наталью Попкову накануне акции 5 марта задержали двое сотрудников милиции и отвезли ее в психоневрологический диспансер.

В знак протеста против милицейского произвола Наталья объявила голодовку.

«Наталья Попкова известна как честный и смелый человек. Мы будем бороться за ее освобождение. А в психиатрическую больницу давно нужно отправить Лукашенко», - прокомментировал Charter97.org один из брестских активистов.


Мнение

Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь Ирина Давидович
Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан