В психиатрическую больницу давно надо отправить Лукашенко

В психиатрическую больницу давно надо отправить Лукашенко44
- 4.03.2017, 16:42
Брестская активистка Наталья Попкова объявила голодовку против незаконного задержания.
Активную участницу Маршей рассерженных белорусов в Бресте Наталью Попкову накануне акции 5 марта задержали двое сотрудников милиции и отвезли ее в психоневрологический диспансер.
В знак протеста против милицейского произвола Наталья объявила голодовку.
«Наталья Попкова известна как честный и смелый человек. Мы будем бороться за ее освобождение. А в психиатрическую больницу давно нужно отправить Лукашенко», - прокомментировал Charter97.org один из брестских активистов.