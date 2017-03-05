Дефектный генератор для БелАЭС «модернизируют» прямо на стройплощадке 14 5.03.2017, 10:47

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Транспортировка статора генератора

Фото: Силовые машины

Под туманными формулировками власти пытаются скрыть полученный из России брак.

27 февраля в России сдали в эксплуатацию шестой энергоблок Нововоронежской АЭС. Белорусам он интересен тем, что два точно таких же блока будут работать и на Островецкой АЭС. Под Воронежем не все прошло гладко, были проблемы с оборудованием. Журналисты kp.by попытались выяснить, что случилось и как это отразится на БелАЭС.

Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС был включен в сеть и выдал свою первую электроэнергию 5 августа прошлого года. Но уже через три месяца после запуска произошла крупная поломка - вылетел электрический генератор. Именно он, приводимый в движение валом от паровой турбины, должен вырабатывать электроэнергию на АЭС. Происшествие случилось в ночь на 10 ноября, официально о нем сообщили лишь спустя неделю.

- Произошел отказ электрического генератора, что привело к отключению энергоблока от сети, - говорилось в официальном сообщении. - Системы защиты станции отработали в штатном режиме. В качестве основной причины рассматривается версия короткого замыкания на электротехническом оборудовании.

О дальнейшей судьбе генератора журналисты расспросили представителей его производителя - ПАО «Силовые машины».

- В условиях станции была произведена модернизация электрогенератора, после чего успешно был завершен этап опытно-промышленной эксплуатации, и энергоблок был принят в эксплуатацию, - ответили представители компании.

Проще говоря, генератор починили прямо на АЭС - вышедшие из строя агрегаты поменяли на более надежные.

Как удалось выяснить, первый такой генератор для Островецкой АЭС уже не только успели привезти на стройплощадку, но и приступили к его монтажу. Нужно ли его модернизировать?

- Все турбогенераторы данной серии пройдут модернизацию с учетом результатов проведенных дополнительных исследований и стендовых испытаний, - ответили в пресс-службе ПАО «Силовые машины». - Модернизация поставленного турбогенератора будет проведена в условиях АЭС, второго, находящегося на заводе, - в условиях завода-изготовителя.