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Белорусы смогут летать в Аргентину без виз

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  • 5.03.2017, 20:25

Граждане Беларуси смогут пребывать на территории Аргентины без виз до 90 суток.

Белорусские «депутаты» на весенней сессии планируют ратифицировать межправительственное соглашение с Аргентиной о взаимных безвизовых поездках граждан, сообщили в «палате представителей».

Соглашение между правительствами двух стран о взаимных безвизовых поездках граждан было подписано в Минске в октябре 2016 года, информирует telegraf.by.

Согласно ему, граждане двух государств - владельцы действительных паспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и временно пребывать на территории государства другой стороны без виз до 90 суток в календарном году (со дня первого въезда).


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