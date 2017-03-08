закрыть
8 марта 2017, среда, 22:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Грандиозный концерт Brutto в Минске

29
  • 8.03.2017, 19:39
  • 14,029
фото: Антон Мотолько

(обновляется) На «Минск-Арене» проходит концерт группы Сергея Михалка.

Активист «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель, который сейчас присутствует на концерте группы Brutto, сообщил, что на «Минск-Арене» намечается аншлаг.

Еще перед началом концерта зал скандировал «Жыве Беларусь!»

«Тысячи человек на «Минск-Арене» скандируют «Жыве Беларусь!», - написал Евгений Афнагель на своей странице в «Фейсбуке».

На концерт группы фанаты пришли с бело-красно-белыми флагами. Концерт только начался.

Фото: nn.by
фото: Антон Мотолько

Около двух десятков бело-красно-белых флагов развернули белорусы во время исполнения песни «Родны край».

Фото: nn.by

Во время песни «Гарри» появились украинские флаги, а слушатели встали на колени.

Вtutto исполнили известных хит «Воины Света». Как известно, в Украине эту песню считают одним из «гимнов» революции. Она стала чрезвычайно популярной, когда на нее наложили видеоряд из кадров событий на Майдане.

На «Минск-Арене» зазвучала песня «Не быць скотам» на слова Янки Купалы. Белорусы зажгли файеры.

«Радыё Свабода» подготовило небольшой фоторепортаж с концерта.

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

Мнение

А судьи кто?
А судьи кто? Михаил Пастухов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников


Интервью

Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ