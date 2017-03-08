Грандиозный концерт Brutto в Минске

Грандиозный концерт Brutto в Минске29
- 8.03.2017, 19:39
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(обновляется) На «Минск-Арене» проходит концерт группы Сергея Михалка.
Активист «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель, который сейчас присутствует на концерте группы Brutto, сообщил, что на «Минск-Арене» намечается аншлаг.
Еще перед началом концерта зал скандировал «Жыве Беларусь!»
«Тысячи человек на «Минск-Арене» скандируют «Жыве Беларусь!», - написал Евгений Афнагель на своей странице в «Фейсбуке».
На концерт группы фанаты пришли с бело-красно-белыми флагами. Концерт только начался.
Около двух десятков бело-красно-белых флагов развернули белорусы во время исполнения песни «Родны край».
Во время песни «Гарри» появились украинские флаги, а слушатели встали на колени.
10 тысячная Минск-арена сели на колени на песню Гарри под кучу БЧБ и украинских флагов. И под конец "Слава Украине!" "героям слава!"— РБ головного мозга (@belamova) 8 March 2017
Пока пик концерта. Появилось два украинских флага. @tribunaua, привет! pic.twitter.com/4UqLFjlkL2— Berazinski (@berezinskiy) 8 March 2017
Вtutto исполнили известных хит «Воины Света». Как известно, в Украине эту песню считают одним из «гимнов» революции. Она стала чрезвычайно популярной, когда на нее наложили видеоряд из кадров событий на Майдане.
Прошлый твит отменяется. pic.twitter.com/aDgB1pJK91— Berazinski (@berezinskiy) 8 March 2017
На «Минск-Арене» зазвучала песня «Не быць скотам» на слова Янки Купалы. Белорусы зажгли файеры.
Походу, бчб не отбирают. Ну и ок. Под Купалу штук 30 уже. pic.twitter.com/3qmDHIJZ2r— Berazinski (@berezinskiy) 8 March 2017
«Радыё Свабода» подготовило небольшой фоторепортаж с концерта.