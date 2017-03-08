Грандиозный концерт Brutto в Минске 29 8.03.2017, 19:39

14,029

фото: Антон Мотолько

(обновляется) На «Минск-Арене» проходит концерт группы Сергея Михалка.

Активист «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель, который сейчас присутствует на концерте группы Brutto, сообщил, что на «Минск-Арене» намечается аншлаг.

Еще перед началом концерта зал скандировал «Жыве Беларусь!»

«Тысячи человек на «Минск-Арене» скандируют «Жыве Беларусь!», - написал Евгений Афнагель на своей странице в «Фейсбуке».

На концерт группы фанаты пришли с бело-красно-белыми флагами. Концерт только начался.

Фото: nn.by

фото: Антон Мотолько

Около двух десятков бело-красно-белых флагов развернули белорусы во время исполнения песни «Родны край».

Фото: nn.by

Во время песни «Гарри» появились украинские флаги, а слушатели встали на колени.

10 тысячная Минск-арена сели на колени на песню Гарри под кучу БЧБ и украинских флагов. И под конец "Слава Украине!" "героям слава!" — РБ головного мозга (@belamova) 8 March 2017

Вtutto исполнили известных хит «Воины Света». Как известно, в Украине эту песню считают одним из «гимнов» революции. Она стала чрезвычайно популярной, когда на нее наложили видеоряд из кадров событий на Майдане.

На «Минск-Арене» зазвучала песня «Не быць скотам» на слова Янки Купалы. Белорусы зажгли файеры.

Походу, бчб не отбирают. Ну и ок. Под Купалу штук 30 уже. pic.twitter.com/3qmDHIJZ2r — Berazinski (@berezinskiy) 8 March 2017

«Радыё Свабода» подготовило небольшой фоторепортаж с концерта.

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org