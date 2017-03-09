Владимир Некляев: Требуем полной отмены декрета №3 и свободных выборов 26 9.03.2017, 15:00

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Владимир Некляев

Уловки диктатора не собьют волны народных протестов.

Об этом «Радыё Свабода» заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев.

«Позиция Белорусского Национального Конгресса не меняется. На митинге против декрета №3 тысячи присутствующих приняли решение требовать от власти отмены декрета №3. Именно такие поручения были даны мне, Статкевичу и другим избранным на митинге для контроля за решением власти.

То, что сделал Лукашенко, не отменив указ, а дав приказ не заниматься поборами - это очередные уловки режима. Он хочет сбить протестную волну, опасную уже для самого существования режима. Этот ход нами прогнозировался, и мы не собираемся идти на какие-то игры с режимом, признавать, будто бы требования трудового народа выполнены. Мы намерены заявить о своей позиции, высказанной 17 февраля – полной отмене декрета №3.

И есть много вопросов, которые касаются политической и экономической сферы, реформ, а в конце концов – свободные и демократические выборы, чтобы вернуть власть народу. Решение Лукашенко не заниматься поборами никак не отменяет тех важных проблем, стоящих перед Беларусью».

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.