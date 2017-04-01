Пороховая бочка 9 Леонид Канфер

1.04.2017, 10:58

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Леонид Канфер

Фото: facebook.com

Войска Росгвардии выступили против протестующих в Дагестане дальнобойщиков.

Чтобы было понято, что такое Дагестан. Дагестан - это больше тридцати национальностей. Там настолько хрупкие регулировки, что высшие должности в республике занимают по национальным квотам. Если глава - даргинец, то премьер должен быть аварцем. А спикер, условно, лезгином. Иначе может быть межнациональный конфликт. Любой клан способен организовать вооруженный протест. И такое уже случалось в борьбе за власть.

Дагестан - это самая большая республика российского Северного Кавказа.

Дагестан - это республика, где традиционно очень сильны исламские радикальные течения. Это нам кажется, что исламский фундаментализм - что-то из ряда вон. Там это норма. Именно в Дагестане, кто не помнит, регулярно проводились зачистки и отлов так называемых ваххабитов. Вы думаете, там кто-то одобряет участие России в сирийском конфликте против братьев-мусульман? Кстати говоря, слишком многие дагестанцы до этой войны ездили в Сирию на обучение. В те самые исламские университеты.

Дагестан - это республика, где фактически не работает ни одна отрасль экономики, за исключением добычи ресурсов. Кто контролирует бюджетные потоки - федеральные дотации - и ресурсы - тот главный.

При этом, практически вся республика пытается зарабатывать в нелегальном или полулегальном секторе - от браконьерства до серых схем.

Дагестан - это республика кланов. Один тащит другого.

То есть, даже не вооруженным взглядом видно, что это кипящий котел.

И вот войсковая операция против людей, доведенных до точки. Их не десятки. Не сотни. Тысячи. И им нечего терять. Плюс кавказский темперамент и кавказский менталитет. Клановость. Она как наверху, так и внизу. Росгвардия - наверняка не местные. То есть, командированные из других регионов России. То есть, чужие Как бы местные кланы не душили своих же, они все равно друг другу свои. Если будет применена силы, дагестанцы расценят это просто: это не Росгвардия, это Россия снова их пытается душить.

Кто-то там в Кремле и правда думает, что с этими людьми можно поступить так же, как со школьниками на Пушкинской и последствий никаких не будет? Кстати говоря, некоторые шахидки, подрывавшие себя в российских городах, были из Дагестана. Кто-то правда верит, что кавказские войны остались далеко в девятнадцатом веке?

Пороховая бочка уже есть. Фитиль поднесен. Осталось совсем немного...

Леонид Канфер