В Хакасии протестующие строители перешли на сухую голодовку 1 11.04.2017, 11:50

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Хакасия. Строительство домов для погорельцев (архивное фото «Радио Свобода»)

Рабочие требуют погасить задолженность по зарплате, которая существует с 2015 года.

В Хакасии протестующие строители жилья для погорельцев перешли на сухую голодовку. Акция проходит в одной из квартир Абакана, так как власти не разрешили проводить ее на улице, передает «Радио Свобода».

В голодовке, начавшейся 6 апреля, участвуют строитель из Черногорска Евгений Салтынюк, бригадир из Кемеровской области Наталья Добровольская, строитель из Красноярского края Сергей Трушин. К ним присоединились еще два участника так называемой президентской стройки из Красноярского края.

В апреле 2015 года в Хакасии произошли массовые пожары на территории Ширинского, Усть-Абаканского, Бейского и Орджоникидзевского районов. Тогда погибли более 30 человек, около пяти тысяч остались без крова. Президент Владимир Путин распорядился построить для них новое жилье к 1 сентября.