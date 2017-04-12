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РПЦ освятила золотые смартфоны по цене от $3500

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  • 12.04.2017, 10:40
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В России к Пасхе выпустили «святые» iPhone 7 с молитвами.

Накануне праздника Пасхи бренд люксовых смартфонов Caviar выпустил и освятил в церкви новые золотые iPhone 7, посвященные православным молитвам «Отче наш» и «Спаси и сохрани».

Как сообщили Znak.com в пресс-службе ювелирного бренда, два первых телефона лимитированной коллекции из 99 аппаратов были освящены в Городецком Федоровском мужском монастыре: их лично благословил и освятил епископ Городецкий и Ветлужский Августин.

«Владыке показали модели, объяснили суть коллекции. Насколько я знаю, ему понравился дизайн и он его высоко оценил, похвалил. Они посоветовались, решили, что дело благое, можно освятить. Он благословил в целом эту коллекцию. Со стороны церкви это было абсолютно бескорыстно и бесплатно», — рассказала пресс-секретарь бренда Анна Лобова.

Смартфоны оснащены цельными золотыми корпусами. Беспрерывный узор нанесен на заднее панно и на все боковые грани. Это, по мнению ювелиров, «делает композицию максимально сбалансированной, полной и эффектной». Объемные гравировки покрыты золотом 999 пробы.

На модели, посвященной молитве «Спаси и сохрани», выгравирован крест с распятым Иисусом Христом и раскрытое Священное Писание. Очертания креста напоминают луковичные купола. Такую же форму имеет алтарь в Храме Христа Спасителя. На корпусе телефона нанесены слова молитвы «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а также «Спаси и сохрани».

Телефон, посвященный молитве «Отче наш», делает отсылку к убранству ротонды в храме Гроба Господнего в Иерусалиме. Центральное место в дизайне занимают слова молитвы, выгравированные по золоту и обрамленные узором.

Отмечается, что в дополнение к каждой модели смартфонов представлены также часы Apple Watch со словами «Отче наш» и «Спаси и сохрани».

Стоимость новых смартфонов — от 3500 долларов.


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