Ольга Николайчик: Лукашенко пора паковать золотые батоны и бежать 7 12.04.2017, 14:23

3,185

Ольга Николайчик

Народные протесты продолжатся 1 мая на Октябрьской площади в Минске.

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказала общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик.

- После Дня Воли вы оказались под арестом, вышли на свободу только на прошлой неделе. Не жалеете ли, что приняли участие в акции?

- Я бы даже не ставила вопрос таким образом. Я очень ждала этот праздник, готовилась к нему, пряталась у друзей, чтобы меня раньше времени не задержали. Научилась уже этому за 20 лет. Очень жду следующих акций, чтобы власть увидела, что мы не испугались, чтобы люди увидели, что нужно выходить. Только такими акциями мы можем что-то поменять. Белорусы должны всему миру показать беспомощность властей, которые ради своей выгоды готовы идти на крайние меры, на репрессии, не только активистов, но и обычных людей: инженеров, артистов, программистов. Можно сказать, что за решеткой оказалось намного больше простых людей, чем оппозиционеров.

- Ощущали ли вы поддержку со стороны людей, ощутили ли вы белорусскую солидарность в действии?

- Безусловно. Было множество различных передач, писем. Со мной произошел интересный случай: когда я выходила из Окрестина, оказалось, что у меня 5 матерей и 3 сестры. Люди так представлялись, чтобы сделать передачу. Но в последствии уже начали проверять документы. Власть показала бесчеловечное, трусливое лицо. Их время прошло. Люди не хотят их больше видеть, не хотят о них слышать. Белорусов не запугаешь сутками, посадками и судами, ведь они сражаются за перемены в своей стране, хотят видеть другого президента, другого лидера. Лукашенко должен понять, что пора брать чемодан, положить туда свои золотые батоны и валить со страны! Вместе со своей шайкой. Нужно просто признать – его время прошло.

- На 1 мая запланирована новая акция на Октябрьской площади в Минске, примите ли вы в ней участие? Что бы вы хотели пожелать белорусам, которые выйдут на Площадь?

- Обязательно выйду! Белорусам хочу сказать, чтобы не боялись! Выйду, со мной будет мой флаг, старый забрали и не вернули, когда задерживали, поэтому будет новый. Буду рада видеть всех своих старых знакомых, новых, знакомых по «Фейсбуку». Мы выйдзем шчыльнымі радамі! Только вперед в будущее!