Николай Черноус - Лукашенко: Поздно пить «Боржоми», ваша песенка спета 2 12.04.2017, 15:15

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Николай Черноус

Фото: «Радыё Свабода»

Барановичский активист написал открытое письмо диктатору.

Барановичские власти не разрешили проводить Народное собрание. Соответствующую заявку подавал местный активист Николай Черноус. Теперь он обратился с письмом к правителю, где вспоминает, что Лукашенко приказал чиновникам встречаться с народом, передает «Радые Рацыя».

Также в письме к Лукашенко активист предупредил, что будет организовывать и проводить массовые мероприятия. Местным властям он только будет сообщать о месте и времени:

«Послушав выступление президента, который предложил чиновникам встречаться с народом, 31.03.2017г. я подал заявку в Барановичский горисполком на проведение Народного собрания. 11.04.2017г. я получил отказ на проведение народного собрания за подписью зам. председателя Барановичского ГИК А.А. Гарбуз. Зам. председателя предлагает обжаловать его отказ в Брестский облисполком, если я не согласен с его ответом.

Получается, что президент говорит одно, а чиновники к требованию президента, даже не прислушиваются. Уважаемые господа! Ваша песенка спета. За 23-и года, Вы ничего путного для народа не сделали, и в последующие разы я вас буду только уведомлять где и когда мы будем собираться, обсуждая с народом как нам вылезти из этого болота, в которое вы нас завели.

Сегодня, 11.04.2017г., президент выступил в Речицком районе, выразив обеспокоенность, что происходит воровство топлива при посевной. Проработавши председателем колхоза и 23-и года президентом, он что думал, что чиновники писают в бак?

Сегодня , 11.04.2017г., президент заявил, что снимет все проверки с предпринимателей, пусть работают. Но хочу сказать, что поздно пить «Боржоми» и приложу фотографию 2008г., которая свидетельствует, сколько Ваши чиновники с тех пор наломали дров: не только уволили продавцов, но и ликвидировали предпринимателей».