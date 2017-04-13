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СМИ: Арестован один из крупнейших бизнесменов Беларуси Виталий Арбузов

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  • 13.04.2017, 10:17
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Виталий Арбузов

Бизнесмена обвиняют в «неуплате налогов».

Совладелец холдинга Fenox Global Group Виталий Арбузов оказался в поле зрения белорусских правоохранительных органов по подозрению в неуплате налогов. Эту информацию tut.by подтвердили три не связанных друг с другом источника.

«Арбузова задержали в среду. О том, что к нему были вопросы у правоохранительных органов, было известно еще в прошлом году, он какие-то время не появлялся в стране, но потом, кажется, все решилось. Оказалось, не все», — рассказал один собеседник.

«Дело в отношении Арбузова ведет Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Статья 243 — уклонение от уплаты сумм налогов», — сообщил другой источник.

Дозвониться до Виталия Арбузова вечером в среду не удалось. В пресс-службе Комитета госконтроля не подтвердили, но и не опровергли задержание Арбузова.

Арбузов, № 11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).


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