Николай Черноус: Власть - клоп на теле белорусского народа 1 13.04.2017, 14:40

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Николай Черноус

Фото: «Радыё Свабода»

Настало время скинуть ярмо.

Об этом сайту Charter97.org заявил барановичский активист и предприниматель Николай Черноус.

- На прошлой неделе в вашем доме проходил обыск, напугало ли это вас и как-либо повлияло на ваши жизненные принципы?

- Нет, никак не повлияло. Это уже второй обыск в моем доме. Говорят, что досмотр, входят в дом и творят, что хотят - настоящий беспредел. Что ищут — сами не знают. Первый раз говорили, что ищут плакаты, символику, а в этот раз ничего не заявляли. Они только обозляют меня и пробуждают желание бороться дальше.

- После полученного отказа в проведении народного схода в Барановичах, вы написали письмо, адресованное Лукашенко, где говорите, что «поздно пить боржоми, ваша песенка спета». Считаете ли вы, что власть себя окончательно дискредитировала?

- Дa, они действительно показали себя «во всей красе». Я индивидуальный предприниматель, работаю на рынке, тут особенно видно состояние народа. Если в городе еще не видно – на рынке сразу бросается в глаза. Люди приходят и не знают, что им на эти 200 рублей купить: то ли колбасы кусочек, то ли ботинки ребенку на зиму. А посмотришь БТ – у них все козы в золоте. И не знаешь кому верить, а посмотришь на реальность – народ беднеет. Поэтому я им и напомнил, что их песенка спета, пусть немедленно уходят с этих постов!

- Что бы вы хотели сказать белорусам, которые пока еще сомневаются в необходимости продолжать борьбу с режимом.

- Белорусы, просыпайтесь! К сожалению, некоторые еще в спячке, но пора уже скинуть с себя это ярмо! Власть, как клоп на теле белорусского народа, впились, нос – в теле, а задница торчит, сидит и кровь пьет. Нужно выковыривать!