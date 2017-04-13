закрыть
13 апреля 2017, четверг, 16:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Николай Черноус: Власть - клоп на теле белорусского народа

1
  • 13.04.2017, 14:40
  • 10,080
Николай Черноус
Фото: «Радыё Свабода»

Настало время скинуть ярмо.

Об этом сайту Charter97.org заявил барановичский активист и предприниматель Николай Черноус.

- На прошлой неделе в вашем доме проходил обыск, напугало ли это вас и как-либо повлияло на ваши жизненные принципы?

- Нет, никак не повлияло. Это уже второй обыск в моем доме. Говорят, что досмотр, входят в дом и творят, что хотят - настоящий беспредел. Что ищут — сами не знают. Первый раз говорили, что ищут плакаты, символику, а в этот раз ничего не заявляли. Они только обозляют меня и пробуждают желание бороться дальше.

- После полученного отказа в проведении народного схода в Барановичах, вы написали письмо, адресованное Лукашенко, где говорите, что «поздно пить боржоми, ваша песенка спета». Считаете ли вы, что власть себя окончательно дискредитировала?

- Дa, они действительно показали себя «во всей красе». Я индивидуальный предприниматель, работаю на рынке, тут особенно видно состояние народа. Если в городе еще не видно – на рынке сразу бросается в глаза. Люди приходят и не знают, что им на эти 200 рублей купить: то ли колбасы кусочек, то ли ботинки ребенку на зиму. А посмотришь БТ – у них все козы в золоте. И не знаешь кому верить, а посмотришь на реальность – народ беднеет. Поэтому я им и напомнил, что их песенка спета, пусть немедленно уходят с этих постов!

- Что бы вы хотели сказать белорусам, которые пока еще сомневаются в необходимости продолжать борьбу с режимом.

- Белорусы, просыпайтесь! К сожалению, некоторые еще в спячке, но пора уже скинуть с себя это ярмо! Власть, как клоп на теле белорусского народа, впились, нос – в теле, а задница торчит, сидит и кровь пьет. Нужно выковыривать!


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол