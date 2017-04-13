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Ушел из жизни белорусский историк Юрий Бохан

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  • 13.04.2017, 20:07
Юрий Бохан
Фото: svaboda.org

Юрий Бохан был одним из лучших специалистов в исследовании вооружения и организации войска ВКЛ.

13 апреля умер белорусский историк Юрий Бохан. Ему был только 51 год, передает «Радыё Свабода».

Юрий Бохан — доктор исторических наук, исследовал в основном вооружение и организацию войска Великого княжества Литовского, был одним из лучших специалистов, издал на эту тему несколько книг. Был одним из авторов «Археологии Беларуси», «Истории Беларуси».


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