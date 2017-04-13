Ушел из жизни белорусский историк Юрий Бохан 2 13.04.2017, 20:07

Юрий Бохан

Фото: svaboda.org

Юрий Бохан был одним из лучших специалистов в исследовании вооружения и организации войска ВКЛ.

13 апреля умер белорусский историк Юрий Бохан. Ему был только 51 год, передает «Радыё Свабода».

Юрий Бохан — доктор исторических наук, исследовал в основном вооружение и организацию войска Великого княжества Литовского, был одним из лучших специалистов, издал на эту тему несколько книг. Был одним из авторов «Археологии Беларуси», «Истории Беларуси».