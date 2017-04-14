В Вилейке «тунеядцев» отправляют собирать камни на полях 30 14.04.2017, 9:43

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Фото: t-style.onfo

На днях трудовую повинность распространили и на работников предприятий и организаций.

Безработные участвуют в уборке камней на полях Вилейского района около двух недель, работников организаций и предприятий подключили на днях, сообщает региональный сайт kraj.by.

Безработная жительница Вилейки Татьяна (имя женщины изменено по ее просьбе) убирала в поле камни дважды. Последний раз – в понедельник, 10 апреля. Работала в Долгиново.

– На камни я ездила от биржи труда. В отделе занятости предложили только такую работу, так как на посадку елок людей уже направили, – рассказала Татьяна нашему порталу. – Выезжаем мы в 8.00 и собираем камни до 16.00. С 13.00 до 14.00 у нас обед. Идем за трактором и бросаем в кузов камень. Большие убирают мужчины, женщины берут полегче. Попадались всякие, килограмма по 2-3. Едем мы, конечно, от безысходности, чтобы хоть какую-то копейку заработать, – отмечает Татьяна.

Собирать в поле камни – труд непростой, признается женщина. По ее словам, в день пообещали по 10 рублей, но, говорит Татьяна, труд очень тяжелый, поэтому безработные просили председателя колхоза «дать хоть по 15». Какую-то определенную норму безработным не устанавливают.

Женщина добавила, что камнями поля усыпаны, поэтому «до конца месяца работы точно хватит».

12 апреля в группе «Это Вилейка, детка» в соцсети «ВКонтакте» вилейчане активно обсуждали тему сбора камней в поле и интересовались, почему это делается вручную.

Также пользователи отмечали, что на уборку камней стали отправлять и работников организаций и предприятий. Например, 13 апреля в поле должны были ехать сотрудники одной из госорганизаций города, но из-за дождя все остались на своих рабочих местах. Журналистам удалось узнать, что на этой неделе камни собирали работники завода «Зенит», Вилейского хлебозавода, комбикормового завода, «Стройдеталей» и других предприятий.

Первый заместитель председателя Вилейского райисполкома: «Нет ничего страшного в том, что люди два дня съездили в поле»

Первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Игорь Шевелев на момент звонка журналистов находился в дороге, но не отказался пообщаться с журналистом.

Он отметил, что сбор камней в поле – нормальный ежегодный процесс, и убирают камни не только на полях Вилейского района, но и по всей Минской области одновременно с посевом, «чтобы не угробить технику».

– У нас есть распоряжение председателя облисполкома о шефской помощи сельхозпредприятиям по уборке камней. И нет ничего страшного в том, что люди на два дня съездили в поле, поработали на природе. Я тоже студентом камни собирал и ничего! – сказал Игорь Шевелев.

Он также рассказал, что камни убирают каждый год, «а они все равно растут».

– Работающие в поле не носят большие камни, это делает специальная камнеуборочная техника, – уточняет Шевелев. – Техника берет камень, начиная от размеров футбольного мяча. А мелкие, которые могут потом попасть в косилку или комбайн, уже собирают люди. И эти камни небольшие, влезают в руку. Специальной техники, которая собирала бы камни такого размера, – нет. Лично я не встречал ни в области, ни в стране.

По его словам, безработные трудятся на уборке камней примерно две недели, а работники организаций и предприятий – буквально два дня. Какие именно предприятия участвовали в сборе камней, Игорь Шевелев не назвал, но добавил, что «в процессе участвуют и работники каждого хозяйства, и бухгалтеры, и город попросили помочь».

Задействованным на уборке камней работникам предприятий за день платят их среднюю зарплату, отметил Игорь Шевелев. Всех работников хозяйства кормят обедом, меню согласовывается с санстанцией.

Уборка камней проходит одновременно с посевной, которую планируют завершить к 20 апреля. Тогда же закончат и с уборкой камней, заключил первый заместитель председателя райисполкома.