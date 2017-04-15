«Когда тебя посылает целая страна – лучше уйти» 14 Светлана Метелкина, «Салідарнасць»

15.04.2017, 13:50

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Выставляя «матерщинниками других», власть в первую очередь подставляет себя.

«Культура высокая должна быть везде!» — заявил Лукашенко, посещая совхоз «Исток». Правда, он имел в виду дисциплину и порядок на сельхозобъектах, но на самом деле его слова давно пора расширить на всю страну. Потому как, судя по последним событиям, живут в Беларуси одни матерщинники.

Один за одним выходят на свободу отбывшие «сутки» участники акций 25-26 марта. Впрочем, по версии суда, никакие они не «участники акции». Просто так совпало, что дружно, в один день, тысячи людей вышли на улицы разных городов Беларуси и начали материться. Громко, нецензурно, размахивая руками. Такой вот спонтанный флешмоб, который наткнулся на патруль нравственности — сотрудников ОМОНа, случайно прогуливающимся мимо целыми взводами при полной боевой амуниции.

Просто даже интересно: судей, выносящих подобные приговоры, в этой ситуации ничего не смутило? То есть, когда зампред Верховного суда Валерий Калинкович заявляет, что «судей никто не программировал», а все подобные измышления — это «попытки очернить белорусское правосудие», он вполне допускает себе такое развитие событий? Нет слов. Вернее есть, но они как раз из той категории.

На днях друзья и коллеги встречали из тюрьмы директора «Арт-сядзібы» Павла Белоуса. Он был задержан на Октябрьской площади 26 марта и как «самый ярый матерщинник» получил 15 суток ареста. Павел признался, что его очень возмущает тот факт, что его наказали за то, чего он не делал, а именно за нецензурную брань. При этом он вспомнил, что все это время охранники изолятора, милиционеры в РУВД, омоновцы на площади и в автозаке другими словами, кроме мата, и не разговаривали.

Кстати, такие воспоминания от общения с представителями власти имеются не только у него. Будет что рассказать иностранцам о «непереводимом местном фольклоре» и французской журналистке. И хоть задержания 25 марта француженке чудом удалось избежать, зато она, по свидетельствам журналиста Дмитрия Галко, хлебосольно получила от белорусского омоновца удар по челюсти и гостеприимную фразу «мне по...» в ответ на ее крик «Пресса, пресса!».

Но так удивительно получается, что после суда матерщинниками почему-то оказываются люди по другую сторону баррикад. Умные, интеллигентные, образованные, те, кто как раз способен формулировать претензии к власти другими синтаксическими конструкциями. Или это стражи правопорядка не ту лексику принимают за ненормативную?

Хотя дело даже не в том. Как ни крути странная конфигурация выходит. Выставляя матерщинниками других, власть в первую очередь подставляет себя. Потому что когда целая страна тебя посылает матом, единственно правильным решением будет уйти.

Светлана Метелкина, «Салідарнасць»