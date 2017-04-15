Дмитрий Дашкевич на свободе 10 15.04.2017, 17:04

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Дмитрий Дашкевич

(обновлено) Лидер «Молодого Фронта» освобожден из СИЗО КГБ.

Об этом сообщила в Фейсбуке его жена Анастасия Полаженко.

Сегодня Дмитрий Дашкевич дал пресс-конференцию по адресу Чернышевского 7A-8.

Онлайн-трансляцию пресс-конференции вел телеканал «Белсат» и «Радыё Свабода».

«Подвела кишка», - говорит Дмитрий Дашкевич о задержании. Вместе с активистом Артемом Левченко они заказали борща, когда устанавливали мебель в семье Орловых 22 марта. Однако вместо доставщика еды в квартиру ворвалась милиция.

После задержания его привезли домой. Обыск длился 5-6 часов. У него изъяли 17 бело-красно-белых флагов, 3 мегафона и 300-400 долларов, которые семья Дашкевичей откладывала на отдых.

Фото: facebook.com/nasta.dashkevich

Дашкевич остается подозреваемым по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса.

Поддержать Дмитрия пришел активист «Молодого» Фронта» Роман Васильев, которого освободили из следственного изолятора КГБ 1 апреля. Арестованные в КГБ рассказывают, что слышали возгласы Николая Статкевича, несмотря на то, что пресс-секретарь Дмитрий Побяржин утверждал об отсутствии одного из лидеров оппозиции в СИЗО КГБ.

Свое задержание Дашкевич называет «анекдотом». Первоначально ему предъявили документ, в котором он обвинялся в подготовке к «массовым беспорядкам» с 2011 года. На самом деле, до 2013 года Дашкевич был в заключении.

«КГБ не может признать, что все это ахинея, - говорит Дашкевич. - Я не давал никаких показаний».

«Возможно, мы расплачиваемся за Куропаты, за сбор подписей за флаг. Это личная месть», - считает Дашкевич о своем задержании.

Как ему рассказали, с 21 марта начали перевозить всех задержанных из СИЗО на Володарского в Жодино. А когда его привезли 22 марта, он сидел один в 3-4-местной камере.

«У режима сорвало крышу, - говорит Дашкевич. - И была команда зачистить. У узурпатора есть только один механизм: автозаки, задержания, тюрьмы».

Дашкевич считает, что у КГБ было нечего предъявлять в качестве обвинения, а потому рассчитывал выйти из СИЗО через 10 дней.

«Если бы была какая-то информация о «Белом легионе», давно уже об этом было бы известно, - говорит Дашкевич. - Арматура под Осиповичами в бутылках - это а-ля крысы в 2006 году».

Он считает, что остальных задержанных по делу могут еще месяц-два продержать в СИЗО. Он не представляет, как с такой базой доказательств, которая есть у КГБ, дело патриотов можно довести до суда.

«Надеюсь, все задержанные будут освобождены», - сказал Дмитрий.

На вопрос журналистов, будет ли продолжать работу клуб «Ваяр», Дмитрий Дашкевич ответил, что после таких громких арестов последующие два года деятельность военно-патриотических клубов будет тише.

«У нас такая традиция: мы расписались после Рождества, а освобождаемся накануне Пасхи», - сказала жена Анастасия Дашкевич.

Анастасия сказала журналистам, что она - уже довольно опытная жена и политзаключенная - поражена той волной солидарности и предложений помощи со стороны разных людей, которая обрушилась на нее после ареста Дмитрия.

По словам Анастасии, международное сообщество шокировано лживых делом.

«Из 30 человек [по делу патриотов] я едва знаю двух», - поделился Дмитрий.

«Я буду дальше продолжать свержение старого режима. Буду свергать старые кухни и шкафы в квартирах, - шутит Дашкевич.- Празднуем Пасху. Христос воскрес!»