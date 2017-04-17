В Беларуси выпустили рубль с призывом изгнать российских оккупантов 2 17.04.2017, 8:57

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Монета «Один Могилевский рубль» вышла тиражом в сто экземпляров.

12 апреля тиражом 100 экземпляров, была выпущена сувенирная монета «Один Могилевский рубль».

Выпуск сувенирных монет осуществили специалисты сайтa belmoneta.by в рамках проекта «113 городов Беларуси».

На аверсе монеты герб города Могилев, образ Могилевской ратуши и призыв «Пора, пора» бургомистра Могилева Иосифа Леоновича. (Иосиф Леонович - лидер восстания 1661 года против российского оккупационного гарнизона. Именно под этот клич, брошенный бургомистром, жители Могилева подняли восстание и уничтожили российский гарнизон – ред.).

На реверсе монеты – изображение Республики Беларусь и символом страны бусел.

Номинал монеты - один рубль. Монета не является платежным средством.