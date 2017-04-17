Павел Северинец: «Весна» должна признать фигурантов «дела патриотов» политзаключенными 10 17.04.2017, 12:59

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Павел Северинец

Не надо делать вид, что идет какой-то «правовой процесс» - это грубо сфабрикованный политический заказ.

Об этом Charter97.org заявил один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

- Можно ли назвать белорусских патриотов, проходящих по «делу Белого легиона» политзаключенными?

- Люди, которые проходят по «делу патриотов» - это безусловно политические заключенные. Как показывает ситуация с «молодофронтовцами», которых арестовывали по этому делу, а затем без всяких объяснений и извинений отпустили – это абсолютно политическое дело.

Как свидетельствует грубый «черный пиар» по БТ, за эти делом не стоит ничего, кроме пропаганды. И хуже всего то, что это пропаганда ориентирована на Кремль. Лукашенко показывает Путину, что он здесь «воюет» с мифическими «боевиками», готовыми защищать Беларусь от империи.

Это дело настолько шито белыми нитками, что это видно даже по пропагандистским статьям в «Совбелии» и сюжетам БТ. Здесь просто не остается никаких вопросов.

Людей, как и в 1937 году, брали по принципу хоть каких-то связей с белорусским национальным движением. При этом отбирали физически развитых парней – никаких больше критериев здесь нет. И сейчас абсолютно невиновных людей держат в тюрьме и обвиняют в тяжелом уголовном преступлении.

Безусловно, что эти люди – политзаключенные. Безусловно, что нужна массовая кампания солидарности с задержанными парнями. Целиком поддерживаю родственников и активистов, которые борются за освобождение проходящих по «делу патриотов».

- Почему нужно официальное признание этих людей политзаключенными? Насколько это может улучшить их положение?

Официальное признание этих парней политзаключенными со стороны нескольких правозащитных структур Беларуси поставит европейцев перед выбором. Сейчас европейские политики продолжают, несмотря ни на что, так называемый «диалог» с Лукашенко. Продолжаются и переговоры режима с Международным валютным фондом.

И в этой ситуации три десятка политзаключенных, которые сидят в тюрьме ни за что, ставят Запад перед фактом морального провала.

Если проходящие по «делу патриотов» будут официально признаны политзаключенными, это вынудит европейцев добиваться их освобождения. Запад сможет ставить условия режиму Лукашенко. А время сейчас такое, что режим оказался в глубоком кризисе из-за отсутствия денег, и невинно задержанных людей можно просто спасти. И признание их политзаключенными как можно скорее – крайне необходимо.

Напомню, что многие правозащитные структуры и политики уже признали фигурантов «дела патриотов» политзаключенными. Это и форум «Свободу политзаключенным Беларуси», и экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов, и правозащитник Олег Волчек, и такие известные политики, как Андрей Санников, Владимир Некляев, Николай Статкевич, Анатолий Лебедько, сторонники Белорусской христианской демократии.

Поэтому единственно правильная позиция – признавать задержанных парней политзаключенными, ставить Европу перед жестким выбором и освобождать ребят.

- Почему тогда такая известная правозащитная организация, как «Весна», отказывается это делать? Как вы прокомментируете ее позицию?

Сегодня будет встреча с правозащитниками «Весны». Я постараюсь их убедить в том, что это надо сделать как можно скорее. Если «проблема» в том, чтобы получить больше информации – пожалуйста, мы предоставим эту информацию. Ее достаточно и у родственников задержанных, и в открытом доступе в сети.

Чтобы сделать выводы о сфабрикованности этого дела – не надо даже знакомиться с его материалами. Всей Беларуси понятно и видно, что это за дело. Странно, что у правозащитников могут возникать какие-то сомнения.

Хочу обратиться к юристам и правозащитникам «Весны»: вы должны признать задержанных по «делу патриотов» политзаключенными! Это просто: как черное и белое. Черное всегда остается черным, а белое – белым. Какие тут еще могут быть вопросы и уточнения?

Надо вам больше информации – пожалуйста, за три дня мы перекопаем всю информацию: у родителей арестованных, в сети, у адвокатов. Давайте это сделаем быстро и не будем делать вид, что тут идет какой-то «правовой процесс» и реальное «уголовное дело». Это абсолютно политическое дело, оформленное по заказу из Кремля. Заказ, который белорусские власти оформили грубо и кондово. И это очевидно.