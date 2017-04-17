Ольга Николайчик: Лукашенко и его шайка ответят за «дело патриотов» 2 17.04.2017, 13:56

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Ольга Николайчик

Фигурантов по делу «Белого легионa» необходимо как можно скорее признать политзаключенными.

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказала общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик.

- Как вы оцениваете дело «Белого легиона», является ли оно политическим?

- Безусловно это политическое дело, невольно вспоминается 1937 год и сталинские репрессии. Дело направлено против очень достойных людей, образованных, интеллектуальных, которые очень многое сделали для своей страны. Любая цивилизованная страна гордилась бы такими гражданами. В нашей же стране, где у власти находится банда, диктатор с психозами, эти люди находятся за решеткой. Сейчас мы должны проявить максимальную гражданскую и человеческую солидарность, чтобы донести до белорусского общества, что эти люди – герои. Власти же не избегут наказания и ответят по всем нормам международного права.

- Поможет ли героям признание их политзаключенными?

- Если смотреть формально – Лукашенко сам знает, что это политические заключенные, но это будет прекрасным сигналом для Запада, что поможет ввести санкции против преступного режима диктатора. Статус нужен для того, чтобы европейские страны и весь мир поняли, что происходит в Беларуси.

Люди находятся за решеткой, но они ни в чем не виноваты. Я с самого начала считала, что это дело политическое, считаю, что все правозащитные организации, «Аmnesty International» – все должны признать фигурантов этого дела политзаключенными. Это станет поводом, чтобы Лукашенко, с его бандитской шайкой, ответили за свои преступления. Еще раз повторюсь: это сигнал для Запада. Признание фигурантов по делу «Белого легиона» политзаключенными, припрет диктатора к стенке, он должен будет объяснятся, почему у него в стране столько политических заключенных.