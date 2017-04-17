Навальный снял новый ролик о «резиденции Медведева» на Рублевке 5 17.04.2017, 18:59

10,296

Российский оппозиционер показал, как выглядит дом миллиардера Усманова, и рассказал, почему он лжет.

Оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в понедельник, 17 апреля, выпустил новый видеосюжет о даче миллиардера Алишера Усманова на Рублевке, в котором опроверг заявления бизнесмена об обмене участками с благотворительным фондом, фигурировавшем в расследовании ФБК об имуществе российского премьера Дмитрия Медведева, передает «Немецкая волна».

В новом сюжете Навальный, демонстрируя выписки из Росреестра, утверждает, что Усманов в 2010 году действительно расширил свой участок в Успенском, присоединив соседнюю территорию размером более 12 га. Это открытое пространство с несколькими постройками, включая главный дом площадью 3,7 тысячи квадратных метров с красной ковровой дорожкой. Однако, вопреки словам Усманова, этот участок он купил у коммерческой фирмы «Ист Инвест», которая владела им с 2007 года (по данным Росреестра).

По версии Навального и его соратников, другой свой участок на Рублевском шоссе - в Знаменском - Усманов подарил фонду «Соцгоспроект», которым управляет бывший однокурсник Медведева, зампред правления «Газпромбанка» Илья Елисеев. В ФБК оценили участок в 5 млрд рублей и посчитали взяткой олигарха российскому премьер-министру.

Версия Усманова и Елисеева

Спустя почти месяц после выхода расследования Навального «Он вам не Димон» Усманов дал интервью газете «Ведомости», в котором заявил, что не подарил, а поменял свой участок в Знаменском на землю в Успенском по соседству со своим старым домом. Таким образом бизнесмен расширил свою территорию.

Тогда же вышли несколько интервью зампреда правления Газпромбанка Ильи Елисеева, в которых он признает, что участок в Успенском не принадлежал его фонду «Соцгоспроект», но фонд собирался финансировать там девелоперский проект. По его словам, земля принадлежала фирме «Ист Инвест», а «Соцгоспроект» собирался дать деньги на строительство там коттеджного поселка. Однако в итоге этот участок был обменен на резиденцию в Знаменском. «И мы, и, насколько я понимаю, наши партнеры из группы «Ист Инвест» получили компенсацию за нереализованный девелоперский проект», - рассказывал Елисеев «Коммерсанту». Газете «Ведомости» он заявлял, что для фонда это была безденежная сделка.

Усманов в ответ на расследование Навального подал в суд иск о защите чести и достоинства, досудебная подготовка по которому уже назначена на 18 мая. Суд предложит сторонам заключить мировое соглашения. Елисеев также грозил подать в суд на ФБК иск о защите деловой репутации.