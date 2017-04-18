Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть 16 18.04.2017, 7:42

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Станислав Шушкевич

Силовики-неудачники придумали «дело патриотов», чтобы оправдать свое существование.

Об этом в интервью Charter97.org заявил первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

- Сегодня по делу «Белого легиона» проходит около 30 человек. Почему режим начал это очевидно политическое преследование патриотов?

- Мой ответ будет предельно простым: это неуклюжая провокация, придуманная правительством и силовиками-неудачниками, чтобы оправдать свои репрессии, вызванные страхом перед массовыми народными акциями. Мирной протест против власти выдается за какие-то «террористические штучки».

Это ординарная провокация. И очень неприлично на государственном уровне заниматься таким паскудством. Но другого выхода у этого примитива – Лукашенко и его прихлебателей – просто нет. Поэтому они и занимаются провокациями.

Представить себе, что здесь кто-то готовил против них вооруженное выступление – это надо быть или идиотом, или провокатором чистой воды, или государственным террористом.

Власть в Беларуси занимается государственным террором – это абсолютно однозначно. И чтобы оправдать свой террор, она и сфабриковала «дело патриотов». Больше никаких причин здесь нет. Я и в мыслях не допускаю (а я знаю некоторых из этих людей), что фигуранты «дела патриотов» готовили что-то такое, что им приписывают примитивы, вроде Павла Якубовича, Геннадия Давыдько, и прочий сброд.

- Нужно ли задержанных по делу «Белого легиона» официально признать политзаключенными? Поможет ли это решить вопрос об их освобождении?

- Я не являюсь специалистом в тех юридических канонах, согласно которым кого-то признают политзаключенным. Но я считаю, что этот факт надо признать и наверняка есть основания считать этих людей политзаключенными. Кроме того, это даст понять белорусскому правительству, что оно пошло на грязную провокацию и унизило достоинство и государственный статус нашей страны.

Это непонятная власть продолжает нас «удивлять». Про такие правительства Збигнев Бжезинский говорил, что они «переходные». Вот и белорусский режим в очередной раз показал, что оно – ненастоящий, переходный. И он не может дальше удерживать власть в стране.

Потому что люди будут и дальше беднеть, терять возможности для нормальной человеческой жизни. И режим будет с помощью таких сфабрикованных дел «оправдывать» свое существование.

Беларуси сейчас нужна полная смена политической системы. Только это приведет к либерализации и позитивным изменениям в экономике. А без этого мы так и останемся на обочине истории.

- Как должны реагировать страны Запада на репрессии против белорусских патриотов?

- Однозначно: они должны максимально солидаризоваться с демократическим движением в Беларуси.

К сожалению, западные страны не имеют полного представления о том, что происходит в нашей стране. И мы должны им это четко показать. Когда у них появится четкая картина того, что делают белорусские власти – они примут более громкие и жесткие меры.

Западные правительства должны знать, что «дело патриотов» разработано беспринципными и «шустрыми» политтехнологами – по своей сути, врагами белорусского народа.

Фигурантов «дела патриотов» надо как можно скорее освобождать, не дожидаясь, как себя поведут правозащитные организации. Потому что все это «дело» - чистейшей воды провокация.