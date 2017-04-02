Первомайские тезисы 82 2.04.2017, 8:15

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Николай Статкевич

Продажа резиденций, ледовых дворцов, самолетов и лимузинов спасет бюджет.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич предложил публично обсудить проект резолюции, которая должна быть принята белорусами на акции 1 мая.

РЕЗОЛЮЦИЯ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ

Мы, представители всех регионов нашей страны, от имени большинства белорусского народа заявляем решительный протест против безответственной, бездарной и преступной политики властей. Страна заведена в тупик. Деградируют целые отрасли экономики. Население многих регионов обречено на обнищание. Люди доведены до отчаяния. Пенсионеры существуют на грани выживания. Многие сотни тысяч белорусов вынуждены покинуть страну в поисках работы.

Власть давно отказалась от честных и справедливых выборов, превратив себя в несменяемую. Государственное телевидение стало инструментом дезинформации и клеветы.

На фоне народных бедствий власть публично демонстрирует свою роскошь, свои дорогостоящие забавы и аморальные нравы.

Чтобы подавить народное возмущение злоупотреблениями и запугать нас, власть содержит огромный аппарат насилия. Многочисленные "силовики" ведут себя в отношении народа, как оккупанты на враждебной территории. Судьи превратились в юридическую прислугу власти.

Чтобы обеспечивать себе роскошную жизнь и содержать колоссальную машину репрессий, власть вводит для нас все новые незаконные поборы, залезает в огромные внешние долги. Защищаясь от нас сейчас, она грабит наших детей и внуков, которые будут в будущем возвращать эти долги. В результате, самая большая статья расходов государственного бюджета - выплаты по государственным кредитам. На втором месте - содержание милиции, спецслужб и судов. Расходы на медицину и образование отстают от них в четыре раза.

Чтобы спасти нашу страну сейчас и обеспечить ее достойное будущее, мы требуем:

1. Прекратить репрессии, реабилитировать всех осужденных за протесты, наказать виновных в репрессиях.

2. Отменить декрет о "тунеядцах", дорожный сбор, выплаты с работающих пенсионеров и повышение пенсионного возраста, другие незаконные поборы.

3. Облегчить регистрацию безработных. Установить пособия по безработице в размерах - от минимального потребительского бюджета до 75% среднегодовой зарплаты (в течении года для уволенных по сокращению).

4. Повысить на 40% все пенсии и социальные выплаты.

5. Для финансирования ранее перечисленных мер:

а) приватизировать все ледовые дворцы, 16 из 17-и президентских резиденций (кроме здания администрации в Минске);

б) продать президентские самолеты и коллекцию роскошных лимузинов;

в) прокуратуре проверить информацию о незаконной передаче частным компаниям права продавать на Запад продукцию государственных нефтеперерабатывающих заводов, часть выручки за которую перечислялось на зарубежные счета семьи Лукашенко. Для этого обратиться в министерство финансов США, которое фиксирует все межбанковские долларовые переводы. В случае подтверждения информации, потребовать от Лукашенко вернуть все эти миллиарды долларов со счетов его семьи в государственный бюджет;

г) сократить на 50% расходы на содержание милиции и спецслужб. Обеспечить за государственный счет переподготовку уволенных сотрудников.

6. Отменить неплановые проверки и вмешательство чиновников в деятельность предприятий. Обеспечить независимость судов и защиту прав инвесторов. Ввести налоговые льготы при создании новых новых рабочих мест.

7. Обеспечить проведение досрочных честных и справедливых выборов всех уровней под международным контролем.

Мы требуем от власти прямых переговоров о выполнении народных требований с нашими представителями, избранными 17 февраля народным собранием на Октябрьской площади Минска.

Нас привели сюда наши боль, гнев и страх за будущее своих детей. У нас нет выбора и мы будем выходить на площади наших городов, пока власть не услышит голос народа.

Власть — народу!

Жыве Беларусь!

1 мая 2017г. г. Минск