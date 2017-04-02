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Николай Черноус пригласил чиновников ответить на Площади перед народом

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  • 2.04.2017, 14:20
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Фото: svaboda.org

Активист подал заявку на народное собрание в центре Барановичей.

В Барановичах индивидуальный предприниматель и общественный активист Николай Черноус подал заявку в горисполком на проведение народного собрания, сообщает «Радыё Свабода».

Мероприятие запланировано на 15 апреля с участием до 400 человек.

«Цель собрания - выразить протест против обнищания простых людей, падения зарплат, низких пенсий, роста цен на товары и коммунальные услуги, безработицы», - заявил Николай Черноус.

В заявке он указал три места, где могло бы пройти народное собрание: Барановичский горисполком, райисполком или центральная площадь.

«Также я предложил обеспечить явку на это мероприятие представителей власти. Они должны услышать, что думает народ», - заявил Черноус.

Ранее Черноус уже приглашал на народное собрание Лукашенко.

Напомним, что массовый Марш рассерженных белорусов прошел в Барановичах 26 февраля.


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