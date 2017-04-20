закрыть
20 апреля 2017, четверг, 17:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Тренер «Днепра»: Большинство игроков, кроме футбола, ничего не умеют

5
  • 20.04.2017, 15:16
  • 6,269
евгений капов

Евгений Капов рассказал, почему после игровой карьеры выбрал тренерскую стезю.

Тренер дублирующего состава могилевского «Днепра» Евгений Капов рассказал о том, что в 2013-м был полон сил и желания продолжать игровую карьеру, пишет pressball.by.

- Ваше решение стать тренером не было спонтанным, ведь так?

– Скорее спонтанным получилось завершение игровой карьеры. Возраст, конечно, поджимал, но в 2013-м у меня были и силы, и желание играть. Но из-за некоторых обстоятельств, в которые не хотелось бы вдаваться, пришлось уйти. Так что предугадать, в какой момент моя карьера завершится, я не мог. Но вы правы: специальность тренера по футболу мною была получена заблаговременно. Причина проста: в футболе я разбираюсь лучше, нежели в чем-то другом. Большинство футболистов, кроме футбола, ничего не умеют — такова жизнь.


Мнение

Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ?
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ? Павел Знавец


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет