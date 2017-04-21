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Брестчане «поздравили» Ленина с днем рождения

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  • 21.04.2017, 10:34
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Фото: realbrest.by

В Бресте неизвестные облили красной краской постамент памятника Ленину.

В частности, наполовину залита надпись по-русски: «Ленин», передает «Свабода».

Случилось это за день до дня рождения «вождя мирового пролетариата», который поклонники коммунистической идеологии отмечают 22 апреля традиционным возложением венков и цветов.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники коммунальных служб, которые оттирают краску, а также представители Следственного комитета.

Фото: realbrest.by

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