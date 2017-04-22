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Как Вячеслав Косинеров стал «Славой Революцией»

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  • 22.04.2017, 8:38
Фото: «Радыё Свабода»

Политзаключенный рассказал о своих взглядах и ситуации в стране.

«Слава Революция»: Такое прозвище дали Вячеславу Косинерову в минском СИЗО.

Историк - по образованию, тренер в образовательных проектах - по занятию, анархист - по менталитету. Вячеслав Косинеров обвиняемого в «злостном хулиганстве» с особым цинизмом за перформанс со скульптурой российского царского городового напротив Министерства внутренних дел.

Был признан политическим заключенным, а 21 апреля вышел на свободу под подписку о невыезде. 26 апреля Косинерава будут судить.

«Косинеров - фамилия, которую я сам придумал. По личным мотивам у меня возникло желание изменить фамилию. Процедура прошла достаточно быстро, я даже удивился. Идея новой фамилии возникла почти сразу», - рассказал активист «Радыё Свабода».

Кастусь Калиновский был за Беларусь и был за народ. Это мое

Пример того, насколько анархисты близки к простым людям, - история, когда люди отбивали моих соратников в милиции во время акции «нетунеядцев».

Мы не только ходим на акции. Наша работа - это образование, лекции, семинары.

Кто бы ни приходил на наши занятия, с течением времени говорят о тех же проблемах: сложно самореализоваться, жесткая система управления в стране, плановая экономика.

Государство как казарма и скульптура городового

Почему возник этот казус со скульптурой городового в Минске? На первый взгляд, устанавливать памятник царскому городовой к 100-летию де-факто советской милиции - это абсурд. Царских городовых новая милиция убивала без суда и следствия.

Да и никакого отношения ни те, ни другие к идее независимой Беларуси не имеют. Абсурдно выглядит, когда министр МВД Игорь Шуневич ценит мундир сталинской милиции, которая была подчинена НКВД, и одновременно ценит российского городового, которого будущие энкавeдисты убили. Но абсурдно это только на первый взгляд.

Если люди склонны к насилию, к милитаризму, они на подсознательном уровне ищут образы, за которые можно ухватиться, чтобы обозначить свою идеологию.

Для таких людей понятие закона и порядка - это как для животных в цирке, как дрессировка.

Шуневич говорил, что все хорошее надо насаждать. Таким людям все равно: городовой, НКВД, робокоп. Главное, чтобы был символ дисциплины. А организация жизни в стране была похожа порядок в казарме.

БТ за решеткой

На Володарского у нас в камере было телевидение. Там шли белорусские государственные и российские федеральные каналы. Я даже видел сюжет, где милицейский генерал Барсуков говорил, что скульптура городового - «священная».

Камерка маленькая. Впятером сидели на площади средней по размерам кухни в панельном доме. Люди разные, в том числе один, кто в сумме более семи лет провел в заключении. Так я с ним даже не спорил на политические темы, так как его представление о мире сформированное этими самыми каналами. Этот человек - яркий пример того, что бывает, если живешь в информационном мире, где нет альтернативы.

Методы милиции и спецслужб

Милиция действует грубо и примитивно: задержать, прессануть. Когда меня задержали около скульптуры городового, завели через дорогу - в МВД. Туда прибыли ОМОНовцы. Один говорит: «А давай я тебе эту удавку (петля, которую Косинеров символически набросил на шею металлического городового) на шею натяну, отвезу в Куропаты и там на ней повешу». Я говорю: «Давай!»

Эти люди оторваны от того, что мы называем своей страной. Какие могут быть шутки про Куропаты?

Для того ОМОНовца существует такой логический ряд: активист - пытка - Куропаты.

КГБ работает иначе. Они составляют психологический портрет. «Этого запугать», «этому сказать, что тот на него «настучал», «с этим говорить со смыслом». Ну о чем со мной разговаривать? Я сам все говорю, что думаю.

Я еще не успел все прочитать по делу «Белого Легиона», но хватило пару минут посмотреть пропагандистское видео, чтобы понять, какими методами шьется дело.

Диктатура защищает себя

Все вокруг говорят, что я оскорбил Шуневича, поэтому и попал с «суток» на Володарку (Косинеров был задержан 12 марта этого года за участие в акции «нетунеядцев» 17 февраля. После 15 суток отсидки в изоляторе на Окрестина и в Жодинской тюрьме был переведен в СИЗО на Володарского. - ред). Мол, для Шуневича городовой - лично близка вещь.

Милицейское начальство само себя обеляет. Это позиция гопников - «А мы все равно молодцы! Смотрите, сколько ловим преступников!»

Режим - это система ценностей. Если противостоять режиму, режим пытается тебя десоциализировать. Лишить работы, учебы, шантажировать угрозами друзьям и близким.

А я благодарен друзьям и близким за поддержку!


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