Поборы на субботник: С медиков – по 7 рублей, с учителей – по 10 22.04.2017, 9:47

Какие суммы взыскивали работодатели с белорусов на «добровольно-принудительной» основе.

В Беларуси сегодня проходит республиканский субботник. Государственные и частные компании благоустраивают территории, перечисляют деньги или делают и то, и другое сразу — на добровольной основе. Портал tut.by поинтересовался у читателей, какую сумму работодатель попросил их пожертвовать на субботник.

Во сколько субботник обошелся в медицине и образовании

Марина, медсестра в Могилеве, за субботник «рассчиталась» 7 рублями. Андрея, который работает в одном из диспансеров Бреста, попросили сдать 5 рублей: «Все по желанию выплачивается. Но вы же понимаете, какое это желание, — иронизирует мужчина. — Если отказываешься, то высчитывают эту сумму из зарплаты. Отрабатывать потом все равно надо, только на это уже могут закрыть глаза, если отмазку хорошую придумаешь. Но начальство «искренне желает» видеть нас на субботнике».

В сфере образования — «расценки» от 3 до 10 рублей. У Виктории из молодеченской школы вычтут из зарплаты около 2 рублей. «И 2 рубля на фонд мира», — добавляет девушка. Учительница Татьяна из Минска заплатила 3 рубля. Муж Вероники из Витебска в детском саду подрабатывает на полставки электриком. Субботник тоже обойдется ему в 3 рубля. А Яна, которая работает в школе в Лошице, сдала 5 рублей — и ей еще предстоит пойти на субботник.

— На прошлой неделе попросили выйти в рабочее время, чтобы вскопать землю под клумбы, — рассказывает Алеся, воспитательница в детском саду в столице. — Я человек новый в коллективе, но, судя по всему, копать воспитателям приходится постоянно. Свое я отработала, а потом спросила, было ли это в счет субботника. Нет! А на этой неделе сказали сдать по 5 рублей.

Воспитательница Галина, которая работает во Фрунзенском районе Минска, тоже пожертвовала 5 рублей. «У всех обязательная отработка, освобождены только инвалиды и беременные. Я как инвалид 3 группы могу не отрабатывать, но от пожертвования это не освобождает», — уточняет Галина.

В счет субботника Елена из Брестской области перечислит больше: помощники воспитателя сдают по 8 рублей, воспитатели — 10 рублей. В субботу они будут приводить в порядок территорию. «У мужа, например, в воинской части высчитывали по 5 рублей. А нам смысл возмущаться? С зарплаты высчитают, и все», — говорит Елена.

Фото предоставлено пресс-службой «МТЗ-Холдинг»

Сколько просят за субботник на предприятиях, в армии и исправительной колонии

Павла, который работает на ОАО «Белэнеогоремналадка» в Минске, попросили написать заявление: «Прошу удержать в счет проведения республиканского субботника 2 рубля 60 копеек».

— Другие подразделения перечисляют по 10 рублей, — добавляет Павел. — При этом сам субботник мы отработали в течение недели: по несколько человек от подразделения подметали улицу.

Конструктор «Гомельмаша» Александр отдаст 1 рубль 5 копеек, а сотрудник «Белоруснефти» Виталий из Речицы заплатит 12 рублей. Павел, который работает в «Минскэнерго», 5 рублей сдаст в счет на городского субботника в Жодино, а в субботу выходит за республиканский субботник.

У Олега, электрика на БелЖД, вычтут 2,5 рубля из зарплаты на субботник: «Списки были на все цеха». Инженер «Белтелекома» Екатерина считает, что «легко отделалась»: сдает 2 рубля.

— У нас деньги собирают добровольно, но отказаться нельзя. «Рекомендованная» сумма — 5 рублей, — рассказывает минчанин Сергей, сотрудник IT-отдела компании из финансово-банковской сферы. — От присутствия на субботнике еле отбился. У нас ставили задачу что-нибудь сделать на территории: мусор убрать, шланги пожарные перемотать и прочую мелочевку в таком духе. Заниматься этим можно было не именно в субботу, а в любой день в нерабочее время.

Собирают деньги и в вооруженных силах: командир взвода Андрей расписался в передаче 7 рублей 70 копеек.

А Анну, которая работает в областной исправительной колонии, попросили перечислить за субботник 30 рублей. При этом работать в субботник выйдут только военнообязанные сотрудники учреждения.