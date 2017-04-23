Экзитпол: Макрон поборется во втором туре с Ле Пен

Экзитпол: Макрон поборется во втором туре с Ле Пен12
- 23.04.2017, 21:15
Победителем первого тура выборов президента Франции стал лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон.
Результаты опросов на выходе с избирательных участков показали, что лидером в первом туре президентских выборов во Франции стал Эммануэль Макрон. Он набрал около 24 процентов голосов, передает meduza.io.
Второе место в первом туре заняла лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен (22%), она станет соперником Макрона во втором туре.
Кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон набрал около 20 процентов, столько же получил Жан-Люк Меланшон. Представитель Социалистической партии Бенуа Амон набрал 6,5 процента.
ALERTE INFO. Les premières estimations, avec @elabe_fr https://t.co/JAxS73sRgp pic.twitter.com/bjDosRtRXL— BFMTV (@BFMTV) 23 апреля 2017 г.
С 21:00 по Минску начнется публикация официальных данных с избирательных участков по мере подсчета голосов. Их можно будет видеть в реальном времени на сайте МВД Франции.
Опросы, проведенные до выборов, показали, что если во второй тур выйдет Ле Пен, то окончательную победу одержит ее соперник — Макрон или Фийон. Если же во второй тур выйдут вместе Макрон и Фийон, то большинство опрошенных выразили желание проголосовать за Макрона.
Первые результаты президентских выборов во Франции выглядят так - https://t.co/dhKCMKN0qm pic.twitter.com/Ucdx1jkRQv— Радио Свобода (@SvobodaRadio) 23 April 2017