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Экзитпол: Макрон поборется во втором туре с Ле Пен

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  • 23.04.2017, 21:15
Эммануэль Макрон

Победителем первого тура выборов президента Франции стал лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон.

Результаты опросов на выходе с избирательных участков показали, что лидером в первом туре президентских выборов во Франции стал Эммануэль Макрон. Он набрал около 24 процентов голосов, передает meduza.io.

Второе место в первом туре заняла лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен (22%), она станет соперником Макрона во втором туре.

Кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон набрал около 20 процентов, столько же получил Жан-Люк Меланшон. Представитель Социалистической партии Бенуа Амон набрал 6,5 процента.

С 21:00 по Минску начнется публикация официальных данных с избирательных участков по мере подсчета голосов. Их можно будет видеть в реальном времени на сайте МВД Франции.

Опросы, проведенные до выборов, показали, что если во второй тур выйдет Ле Пен, то окончательную победу одержит ее соперник — Макрон или Фийон. Если же во второй тур выйдут вместе Макрон и Фийон, то большинство опрошенных выразили желание проголосовать за Макрона.


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