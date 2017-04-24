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Порошенко предложил Тиллерсону ввести миротворцев на Донбасс

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  • 24.04.2017, 7:45
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Президент Украины поблагодарил госсекретаря США за поддержку Киева после инцидента с миссией ОБСЕ в «ЛНР».

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил соболезнования из-за гибели гражданина США, представителя СММ ОБСЕ на Донбассе. Кроме того, политики затронули ряд других тем, сообщает РИА «Новости».

Так, они обсудили итоги телефонного разговора в «нормандском формате», состоявшегося 18 апреля, и американо-российские переговоры от 12 апреля. Порошенко поблагодарил Тиллерсона за поддержку Киева на основе принципа «ничего об Украине без Украины».

Касаясь ситуации на Донбассе, украинский лидер призвал к сохранению санкций против России и затронул вопрос о размещении в регионе миротворческой миссии ООН.

Также стороны вновь «отметили важность выполнения Россией минских договоренностей».

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль СММ ОБСЕ подорвался в «ЛНР», в результате чего один человек погиб и двое были ранены.

Погибшим оказался гражданин США, сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в результате инцидента была также ранена гражданка Германии.


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