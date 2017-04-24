Минобразования отказалось остановить русификацию польских школ в Гродно 3 24.04.2017, 9:58

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Власти проигнорировали требование почти 400 семей.

Родители детей, обучающихся в гродненской польскоязычной школе получили отрицательный ответ на свое письмо в Министерство образования Беларуси, который подписали 380 человек.

Как сообщил «Белсату» один из родителей Веслав Кевляк, письмо пришло несколько дней назад. Некоторые из родителей учеников школы № 36 в Гродно сразу собрались на совещание. Во время бурного обсуждения родители решили, что не соглашаются с постановлением и будут делать дальнейшие шаги для отмены планируемых изменений в польских школах.

«Очень странно, что в своем ответе Министерство образования абсолютно не считается с мнением граждан Беларуси. В обосновании представлены непонятные аргументы. Когда спросили причины, почему вводятся такие изменения в Кодекс, нам ответили, что причина — низкий уровень обучения в польских школах и отсутствие конкурентоспособности. Официальная статистика сообщает, что польские школы как в Гродно, так и Волковыске имеют высокий уровень обучения. Недавно трое учеников нашей школы стали одними из победителей на областной олимпиаде по математике. Это большой успех для школы. Кроме того 80% выпускников в прошлом году поступило в ВУЗ. Это большой показатель конкурентоспособности», — говорит Веслав Кевляк.

Если изменения в Кодексе об образовании произойдут, через 2 года пять предметов будут переведены с польского на государственный (скорее всего русский — прим. «Белсат») язык обучения. А все экзамены ученики будут вынуждены сдавать по-русски или по-белорусски, хотя на протяжении всех лет обучения предметы велись на польском языке, в частности математика.

«Какой смысл учиться на польском языке, если экзамены придется сдавать на русском или белорусском? Нас очень беспокоит, что в этих поправках планируется дать возможность местным органам образования список этих предметов расширять. Каждый заведующий отделом образования может своим приказом перевести предмет с польского языка на другой. Это нарушает наши права как национального меньшинства. Польская школа существует более 20 лет. Из стен этой школы вышло много детей. Мы считаем, что если все хорошо работает, если школы показывают хороший уровень обучения, зачем это менять? Мы не соглашаемся с поправками и будем протестовать всеми законными способами, которые позволяет белорусское право, — добавляет Веслав Кевляк.

Проект Кодекса об образовании был опубликован в феврале 2017 года и на рассмотрение «палаты представителей» должен быть вынесен до июля. Как выразилась на встрече с родителями в марте представительница Минобразования Ирина Коржова, «преподавание некоторых предметов по-русски или по-белорусски улучшит условия социализации детей в обществе и позволит им более успешно сдавать экзамены и продолжать обучение не только в Польше». Сами родители с таким обоснованием не соглашаются.

Прошлое письмо в Министерство образования Беларуси подписало 380 родителей. На этот раз со своей жалобой родители планируют объединиться с польской школой в Волковыске и двумя литовскими школами. Также родители вспоминают, что согласно польско-белорусским соглашениями школа строилась за польские деньги для образования на польском языке.