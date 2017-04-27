В Минске начался суд на Вячеславом Косинеровым 8 27.04.2017, 10:30

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Вячеслав Косинеров

(обновляется) Активиста судят за перформанс со статуей полицейского-городового у здания МВД.

12:07 Третий свидетель - безработная Елена Шамколович. Косинеров ее никогда не видел. Адвокат спрашивает, знает ли она, что это за статуя. Женщина не знает.

Она говорит, что ехала к знакомым после 22 на автомобиле, видела, как активист во врачебной маске накинул веревку на скульптуру городового. Также говорит, что была девушка.

12:05 Активист говорит, что ОМОНовец дал указания солдатам срочной службы быть с ним жестче.

12:00 Булгак считает, что Косинеров сделал «плохой» поступок, потому что «веревка на городовом плохо смотрится».

11:57 Несмотря на то, что политзаключенный не сопротивлялся, Булгак заломил ему руки, а Семененко надел наручники. Почему они так сделали, ответить Булгак не смог. Милиционер говорит, что особой необходимости надевать наручники не было.

Оба свидетеля говорят, что с Косинеровым была девушка. Активист говорит, что был один.

11:46 Вызвали второго свидетеля 21-летнего солдата-срочника Дмитрия Булгака. Его показания почти один в один совпадают с показаниями Семененко.

11:25 Семененко говорит, что все начальники в МВД постоянно напоминают своим подчиненным следить за городовым.

11:03 Судья допрашивает свидетеля 23-летнего солдата-срочника Ивана Семененко.

Говорит, что в камере наблюдения увидел Косинерова и девушку, которая снимала его на видео. В результате девушка сбежала, а активиста задержали, надели наручники.

10:40 Косинеров рассказывает о поступке. Говорит, что перформанс был протестом на незаконные задержания.

10:25 Выступает государственный обвинитель.

«Действуя цинично, нарушил порядок».

Вячеслав Косинеров вину не признал.

Судья перешел к допросу активиста.

10:20 Мать Вячеслава ходатайствовали в свидетели. Ее удалили из зала до момента, пока не вызовут.

Адвокат попросил присоединить к делу распечатки новостей и принтскрины о Вячеславе Косинераве со страниц «Белсата» и «НН». По мнению защиты, это объясняет мотивы поступка активиста.

10:18 Судья спросил активиста, на каком языке он хочет, чтобы проводилось разбирательство. Вячеслав ответил, что будет говорить по-белорусски, а суд может по-русски. Судья решил, что процесс будет проходить на русском языке.

10:08 Судья Александр Петраш опрашивает Косинерова.

10:00 На суд пришло много журналистов, правозащитников, родные и друзья политзаключенного.

«Я не думаю, что меня выпустили, чтобы после посадить. Но я ничего не боюсь», - говорит Вячеслав Косинеров.

27 апреля в 10.00 в суде Московского района Минска началось рассмотрение уголовного дела активиста Вячеслава Косинерова, которого преследуют за перформанс со статуей полицейского-городового у здания МВД, который он провел 12 марта, передает «Белсат».

21 апреля парню изменили меру пресечения и освободили из следственного изолятора на Володарского в Минске.

В начале апреля сразу 9 белорусских правозащитных организаций в совместном заявлении признали Вячеслава Косинерова политическим заключенным и потребовали от властей прекратить уголовное преследование активиста.

Косинерова обвиняют в том, что он вместе с анархистами из группы «Черная роза» 12 марта провел дерзкую акцию «против милицейского беспредела» напротив Министерства внутренних дел. В тот день активисты якобы набросили петлю на шею памятника полицейскому городовому, который там недавно поставили в присутствии Игоря Шуневича.

Вячеславу Косинерову предъявили обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса (хулиганство). Таким образом парень выразил свой протест против милицейского произвола и преследования активистов анархистского движения за участие в мирных акциях протеста. Милиционеры обиделись на активиста, заявив, что царский городовой – это святое, и арестовали парня.