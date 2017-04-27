Суд: Прокурор заявил, что Косинеров дважды ударил скульптуру городового по голове 44 27.04.2017, 13:52

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Вячеслав Косинеров

Фото: svaboda.org

В суде Московского района Минска начался суд над активистом Вячеславом Косинеровым.

Его обвиняют в хулиганских действиях: вечером 12 марта он накинул петлю на шею скульптуры царского городового в центре Минска, пишет «Салідарнасць».

Судит Косинерова судья Александр Петраш.

Обвинение, которое зачитал прокурор Евгений Сераков, выглядит довольно любопытно. Сообщается, что 12 марта Косинеров, «демонстрируя свое пренебрежительное отношение», умышленно набросил петлю на скульптуру «минский городовой», после чего «дважды ударил скульптуру по голове», чем совершил злостное хулиганство.

Косинеров заявил, что не признает себя виновным.

Он подтвердил, что накинул петлю на скульптуру городового и пояснил мотив своего поступка. По словам Косинерова, в течение многих дней до этого милиционеры применяли физическую силу в отношении него, его единомышленников-анархистов, в том числе задерживали их с использованием спецсредств и даже слезоточивого газа. Его это возмутило, и он решил выразить свою позицию в отношении этого беззакония и насилия в отношении людей.

— Во время задержания в прошлый раз меня покалечили, и никто ответственности не понес. Бывало, что людей дома избивали. (…) В жесткой форме и не представляясь, задерживали их во дворах, люди пропадали — пока их не находили в РУВД. (…) Решил так выразить мнение, что неконтролируемое и безнаказанное насилие сегодня над людьми уже завтра может произойти с родными сотрудников милиции. Это символический пример насилия, которое действует с обеих сторон. Если оно не будет остановлено, оно будет угрожать всему обществу, — заявил в суде Вячеслав Косинеров.

Прокурор уточнил, зачем молодой человек после этого еще два раза ударил скульптуру рукой. По словам анархиста, он «засвидетельствовал художественный образ» наподобие того, как обычный человек похлопает рукой, когда «вешает картину на стене и завершает свою работу».

Косинеров также упомянул о случае, когда другой мужчина набросил на шею городового цепь (в СМИ сообщалось, якобы это был бомж).

— Такие же действия — а человек получил только административный арест, — напомнил обвиняемый.

Судья уточнил у Косинерова, мог ли его поступок оскорбить сотрудников милиции.

— Считаю, что сотрудников органов, особенно на высоких постах, должны больше волновать нарушения их сотрудников. (…) Что есть несогласные с тем, что происходит при их попустительстве, — ответил анархист.

За хулиганство, согласно белорусскому Уголовному кодексу, грозит штраф, исправительные работы на срок до двух лет, арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее начальник ГУВД Александр Барсуков назвал памятник городовому «святым местом».