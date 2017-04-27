Минобороны Эстонии: Российские войска останутся в Беларуси после учений «Запад-2017» 5 27.04.2017, 16:32

Для российских солдат, направляющихся в Беларусь, это билет в один конец.

По словам министра обороны Маргуса Цахкны, у Эстонии и других стран НАТО есть основания опасаться, что по окончании учений «Запад-2017» российские войска могут остаться в Беларуси.

Об этом Маркус Цахкна заявил на церемонии встречи многонационального батальона НАТО в Тапе.

По его словам, Россия может использовать масштабные военные учения, чтобы переместить тысячи солдат в Беларусь в качестве предупреждения НАТО.

Он отметил, что Москва и Минск намерены провести в сентябре маневры, в которых, по мнению некоторых членов НАТО, могут участвовать до 100 тысяч солдат и которые станут крупнейшими с 2013 года учениями подобного рода.

Ссылаясь на публичные данные о планах железнодорожного движения из России в Беларусь, Цахкна сказал, что Россия намерена задействовать 4 тысячи железнодорожных вагонов, чтобы перевезти войска на белорусскую территорию для создания форпоста на территории ближайшего союзника.

— Для российских солдат, направляющихся в Беларусь, это билет в один конец, — сказал министр Рейтер в интервью на Мальте перед встречей министров обороны ЕС. — Это не мое личное мнение. Мы очень тщательно анализируем, как Россия готовится к учениям «Запад-2017».