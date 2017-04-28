Как Лукашенко учил банкира Румаса «картошку перебирать» 12 28.04.2017, 9:10

Забавный эпизод произошел недавно с участием правителя Беларуси.

Многие белорусы знают популярный в прошлом анекдот, в котором Лукашенко, говоря по телефону, помогает подчиненным перебирать картошку.

Вспомнить о нем заставил небольшой фрагмент встречи диктатора с председателем правления Банка развития Сергеем Румасом, пишет «Салідарнасць».

Изначально разговор шел в основном на финансовые темы: банкир рассказал о ситуации в банковской системе, а также о проблемах белорусской экономики. Постепенно беседа от финансов перешла в другую область – а именно, сельского хозяйства.

Далее Лукашенко со знанием дела начал поучать банкира, как правильно вести сельскохозяйственные работы.

В частности, он коснулся вопроса «севооборота на мелиорированных землях, к которому надо подходить более серьезно». Оказалось, пролетая над мелиорированными землями, Лукашенко увидел, что «примерно 30% озимых посевов погибло».

– Но погибли почему? Потому что посеяли озимые на низких почвах, мелиорированных, и там естественно по весне стоит вода. Вымокли посевы. Спрашивается, зачем на таких полях сеять зерновые озимые, там надо было бы лучше возделывать травы, – дал совет банкиру правитель.

Остается только надеяться, что Сергей Румас, прежде чем исполнять «ценные» указания сверху, сперва посоветуется с профессионалами.