Власти испугались акции 1 мая 127 29.04.2017, 10:08

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(обновлено) В Минске снова арестован Николай Статкевич.

С 28 апреля один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич не выходил на связь.

Об этом Charter97.org сообщила супруга политика Марина Адамович.

«Николай перестал отвечать на звонки с 17-00 вчерашнего дня. Весь вечер и всю ночь я его искала. В СИЗО МВД на Володарского, тюрьме и ИВС на Окрестина мне сообщили, что Николая у них нет. Оставалась тюрьма КГБ, где Николая удерживали во время акции 25 марта. Что бы ни случилось — это не случайность. Власти в отчаянии и любыми способами хотят не допустить выхода людей на улицу», - сказала Марина Адамович.

В 11 часов утра 29 апреля Марине Адамович позвонил некий подполковник милиции из Ленинского РУВД и сообщил, что Николай Статкевич находится в изоляторе на улице Окрестина. Вчера политика задержали и осудили в Ленинском суде на 5 суток.

Напомним, что Николай Статкевич объявил о проведении 1 мая в 14-00 на Октябрьской площади Минска праздничной акции с требованием улучшения жизни трудящихся и освобождения политзаключенных.