Южная Корея впервые в истории пробилась в элиту мирового хоккея 1 29.04.2017, 12:16

Что известно о хоккейной команде Южной Кореи?

Команда Южной Кореи обыграла сборную Украины (2:1 Б) в заключительном матче чемпионата мира в первом дивизионе и, таким образом, впервые в своей истории пробилась в элитную группу, где сыграет в 2018 году.

В пяти матчах турнира корейцы одержали четыре победы, набрав 11 очков, и заняли второе место в группе. Первую позицию чуть ранее завоевала сборная Австрии, у которой на балл больше. Команда Казахстана, ведомая Эдуардом Занковцом, заняла третье место и не смогла вернуться в элиту, а сборная Украины в киевском Дворце спорта проиграла все пять матчей и выбыла в Д3.

Южнокорейцы в элите мирового хоккея — это мощно. Pressball.by рассказывает о команде, которая переписала историю.

ПЯТЬ КАНАДЦЕВ В СОСТАВЕ

Мэтт Далтон, Алекс Плант, Брайен Уильям Янг, Эрик Реган и Майкл Свифт — великолепная пятерка сборной Южной Кореи. Все они помогли команде показать лучший результат в истории. Вратарь Далтон — суровый дядька, в 2011-м колотивший вратаря "Трактора" Майкла Гарнетта прямо в Челябинске. Годом спустя Далтон получил травму крестообразных связок и через какое-то время променял КХЛ на Азиатскую лигу, где с командой "Анян Халла" выиграл золото в 2016-м.

Алекс Плант — двухметровый громила, на полголовы выше большинства партнеров, на чемпионате мира набрал 3 (2+1) очка и стал одним из лучших в команде. На пике карьеры он провел за "Эдмонтон" 12 матчей в НХЛ, а потом через чемпионаты Австрии и Венгрии добрался до Азии. Эрик Реган — его одноклубник по "Анян Халлу" — в НХЛ не играл, зато в 2013-м выступал за "Ниппон Пэйпер Крэйнс" в Японии. Беззубый Брайен Янг и миниатюрный форвард Майкл Свифт радуют болельщиков "Хай1", причем первый в Азиатской лиге уже седьмой год. Свифт — классный бомбардир, дважды становившийся лучшим бомбардиром первого дивизиона ЧМ, а на клубном уровне забрасывающий какое-то немыслимое количество шайб в статусе капитана.

Майкл Свифт и Брайен Янг (еще с зубами) в 2014-м: теперь мы корейцы!

Фото: pressball.by

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ — КОРЕЙЦЫ

Команда Южной Кореи забросила 14 шайб за пять игр, что в два раза ниже показателя австрийцев, которые, правда, в последнем туре разгромили поляков 11:0 (у горемык-соседей 17 шайб). Лучший бомбардир южнокорейцев — Ан Чин Ху, набравший 5 (2+3) очков. На прежних форумах не было равных Майклу Свифту, который забрасывал по пять шайб в 2016-м и 2015-м. 32-летний Ким Кисон отличился трижды и один раз ассистировал. Командный список лучших бомбардиров на турнире продолжают Ким Санвук (1+3), Майкл Свифт (1+3), Алекс Плант (2+1) и Чин Сангво (2+1).

ЛИШЬ ОДИН ИГРОК НЕ ИЗ МЕСТНОГО КЛУБА

22 хоккеиста на чемпионат мира в первом дивизионе делегировали шесть клубов, из которых только один — не южнокорейский. 20-летний форвард Ли Чонгхюн, выбранный "Адмиралом" в 2013-м на драфте юниоров КХЛ во втором раунде под номером 64, выступает за "Принс-Джордж Кингз" в BCHL. 13 человек из сборной Южной Кореи играют за "Анян Халлу", четверо — за чхунчхонский "Хай1", трое — за сеульскую "Тэмен-санму", а Сео Юнджун представляет университетскую команду Коре.

Ли Чонгхюн и Вячеслав Фетисов 18 ноября 2013 года

Фото: pressball.by

КОМАНДА ГОТОВИТСЯ К ДЕБЮТУ НА ОЛИМПИАДЕ

Конгресс ИИХФ принял решение наделить сборную Южной Кореи правом участия на домашней для корейцев Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Таким образом, команду ожидает дебют на Играх. Сборная Южной Кореи занимает 21-е место в мировом рейтинге, а на Олимпиаде помимо корейцев сыграют также команды Канады, Чехии, Швейцарии, России, США, Словении, Словакии, Швеции, Финляндии, Норвегии и Германии.

БЕЛОРУСЫ РАЗГРОМИЛИ ЮЖНОКОРЕЙЦЕВ 15 ЛЕТ НАЗАД

Сборная Беларуси встречалась с командой Южной Кореи однажды — в стартовой игре чемпионата мира-2002 в первом дивизионе. Дело было на "Эйсстадион" в Эйндховене при наблюдении шести сотен болельщиков, которые собрались на встречу команд, решавших принципиально разные задачи. Белорусы жаждали возвращения в элитный дивизион, потому и прошлись по южнокорейцам с полагающей фавориту нескромностью — 12:1. Шайбы забрасывали Калюжный (дважды), Цыплаков, Антоненко, Кольцов (дважды), Занковец (дважды), Савилов (дважды), Карачун и Панков. В группе с командами Франции, Казахстана, Голландии, Хорватии белорусы показали стопроцентный результат побед, а южнокорейцы — поражений, и вместе покинули первый дивизион. Наши парни — на повышение в элитный раунд, корейцы — на понижение в Д3.